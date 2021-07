A colisão entre um autocarro e um carro em São Mamede do Coronado, concelho da Trofa, esta sexta-feira, deixou oito pessoas feridas.

Segundo o Correio da Manhã, dois dos feridos sofreram ferimentos graves. No total, seis pessoas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto, e duas foram assistidas no local pelas equipas de socorro.

O alerta foi dado pelas 18h38.

Para o local foram mobilizados elementos dos Bombeiros Voluntários da Trofa, da Cruz Vermelha da Maia, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do São João e a Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Santo Tirso.



A Polícia Municipal e a GNR tomaram conta da ocorrência.