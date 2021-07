Rui Costa vai assumir a presidência do Sport Lisboa e Benfica “com efeitos imediatos”.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que, nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada hoje pelo Presidente da Direção, Luís Filipe Vieira, o Vice-Presidente Rui Manuel César Costa, assume, com efeitos imediatos, a Presidência do Sport Lisboa e Benfica, nos termos da alínea a do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube. Esta nomeação tem o apoio unânime dos membros da Direção do Sport Lisboa e Benfica”, lê-se num comunicado emitido pelas ‘águias’, esta sexta-feira.

Sublinhe-se que a decisão foi tomada numa reunião de emergência da direção, depois de Luís Filipe Vieira suspender as suas funções no clube da Luz.

Esta manhã, o advogado de Vieira, Magalhães e Silva, indicou que esta "é uma suspensão, não é uma renúncia", mas que não havia "um tempo" para a duração da mesma.

Recorde-se que Vieira foi detido na quarta-feira e é um dos arguidos na operação 'Cartão Vermelho'.

De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".

A operação está a ser coordenada pelo procurador da República Rosário Teixeira, pelo coordenador da delegação de Braga da IT, Paulo Silva, e pelo juiz Carlos Alexandre, o trio que há quase sete anos deteve o ex-primeiro ministro José Sócrates por suspeitas de corrupção passiva, evasão fiscal e branqueamento de capitais, no âmbito da Operação Marquês.