Passado quase um ano e meio desde o início da pandemia da covid-19, todos os setores foram afetados, mas a cultura é um dos que atravessam tempos mais duros, com quebras a tornar difícil a manutenção de contratos, e com o sentimento de desorientação a pairar no ar.

Mesmo dentro do setor, ainda assim, nem todos têm sido afetados por igual. Os festivais de verão contam-se entre os mais atingidos. Todos os anos, milhares e milhares de festivaleiros – nacionais e estrangeiros – aguardam os meses de junho, julho e agosto. Desde o MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, até ao NOS Primavera Sound, na cidade do Porto, o que não costuma faltar em Portugal, no verão, são festivais de música. Desde 2020, no entanto, que o país não vê um destes eventos, e os trabalhadores, não só da organização dos festivais, mas das empresas adjacentes – luz, som, palcos, restauração, etc. – sofrem cada vez mais para poder chegar ao fim do mês e manter as empresas vivas.

As consequências da pandemia são “brutais”, declara ao i João Carvalho, Diretor da Ritmos Lda., responsável pela organização do Festival Vodafone Paredes de Coura, e sócio da Pic-Nic, empresa responsável pela organização do Festival NOS Primavera Sound. “De repente, há uma estrutura parada, com um impacto nas vendas de 90%. Não conheço mais nenhum setor da sociedade que tenha um impacto tão grande nas vendas. Por exemplo, aqui em Paredes de Coura pararam desde o ano passado. No Primavera [Sound], entre novas vendas, até porque apresentamos novo cartaz, e devoluções, a coisa compôs-se, mas tem sido um cortejo de miséria para as empresas de som, luz, segurança, palcos, tendas... E por muito que se faça barulho, o Governo continua a olhar para nós de uma maneira distraída, o que é lamentável, porque um país sem cultura é um país mais pobre”, dispara o promotor, que não deixa de fora as críticas à forma como foram geridos os eventos-teste em maio deste ano, que começaram “com sete meses de atraso em relação ao resto da Europa”, e dos quais não há resultados ainda, “muito provavelmente por inércia”.

“É mais difícil em termos emocionais não fazer o festival do que fazê-lo. Não fazê-lo... é preciso destruir uma grande estrutura e gerir muita gente que tinha expectativas que os festivais poderiam acontecer. Falamos com empresas, criamos expectativas, e temos agora duas mãos cheias de nada”, lamenta o mesmo.

De parte do Governo, alerta, “não houve diálogo”, e a falta de feedback é crónica. “Tinha 27 bandas confirmadas quando cancelei o festival, e eles tinham todos alternativas noutras cidades”, confessa João Carvalho. É transversal ao setor: “Todos os festivais que até agora cancelaram, não foi por nenhuma orientação governamental, foi porque somos pessoas conscientes e decidimos não estar mais a fazer as pessoas esperar, que têm férias para marcar e famílias e querem planear o seu verão, e por causa das bandas também. Da parte do governo ninguém nos disse para fazer de uma forma ou de outra, uma coisa surreal e de uma desconsideração gigante”.

Também Álvaro Covões, responsável pela organização do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, critica a gestão do Governo. Numa publicação no Instagram, Covões relembrou que, por esta altura, “devia estar a trabalhar no NOS Alive junto de mais de 5.500 trabalhadores”. “Talvez tivesse sido uma boa estratégia permitir festivais para vacinados e assim incentivar a população mais jovem a tomar rapidamente a vacina. Mas não, optou-se, até agora, pela campanha do medo”.

GALERIAS DE ARTE Em abril do ano passado, pouco tempo depois de o mundo ter sido “invadido” pela pandemia, um estudo internacional levado a cabo pelo The Art Newspaper indicava que as galerias de arte a nível mundial sofreriam uma quebra média de receitas na ordem dos 72% e que um terço das empresas não deveria sobreviver.

Um número restrito de público, horários mais curtos, encerramento aos fim de semana, impossibilidade de circulação entre áreas metropolitanas… Muitas foram as condicionantes que obrigaram as galerias e os centros culturais a delinear estratégias de “sobrevivência” e novos métodos para continuarem a receber pessoas, mostrar arte e manter as suas equipas.

“No caso da ZDB, as nossas maiores preocupações foram essencialmente duas: continuar a promover arte e manter a relação com as pessoas com quem trabalhamos”, explica ao i Natxo Checa, diretor da Galeria Zé dos Bois (ZDB), no Bairro Alto, em Lisboa. A galeria só fechou portas quando “foi obrigada”, garante, e, sempre que existiu autorização para realizar atividades culturais, “fizemo-las, claro que redefinidas, com o número máximo permitido”.

Relativamente às “colaborações internacionais”, foi necessário adiá-las, lamenta. Surgiu, por isso, a aposta em trabalhos nacionais, de artistas mais jovens, com os olhos postos numa estratégia de “renovação de públicos”: “Toda a estratégia da instituição foi refeita em função de uma nova realidade”, revela. Interrogado sobre a questão financeira, Natxo responde com uma pergunta: “A parte económica é sempre a mais prejudicada, mas o que é que interessa o dinheiro? A única possibilidade era essa: perder dinheiro, mas manter a atividade para a comunidade, seja público, sejam artistas, sejam os trabalhadores”.

A instituição apostou também no online, um projeto que está a ser levado a cabo desde abril do ano passado e que serviu para manter os trabalhadores ativos. “Nos momentos em que estivemos fechados fizemos um site que contém uma série de conteúdos que já possuíamos em registo digital, conferências, concertos e espetáculos. Começámos por causa da covid-19, e ainda estamos a trabalhar nele!”, diz-nos o diretor da ZDB.

A galeria Arte Periférica, no Centro Cultural de Belém, também sofreu com as restrições da pandemia. Principalmente pelo “desaparecimento de turistas”, que frequentam a zona. Contudo, “a nossa empresa, nunca parou, não colocámos ninguém em lay-off. Como a nossa faturação reduziu 25%, não fomos elegíveis para os fundos de apoio”, esclarece Pedro Reigadas, diretor da galeria, ao telefone com o i.

A instituição trabalha, sobretudo, com artistas plásticos que na maior parte dos casos, “não vive exclusivamente disso”. Esta fase de pandemia “tem-lhes dado tempo e espaço para criarem e muitos deles conseguiram vender muitas obras no online”, explica. “Os artistas performativos dependem do momento para atuar, os artistas plásticos produzem conteúdos que podem exibir no online”.

Pedro Reigadas sublinha ainda que “o principal problema do setor cultural português, neste momento, é ver a pandemia como “culpada de tudo”, quando os problemas maiores são outros. “E os artistas? E a divulgação da arte? Tem de se começar a olhar para os espetáculos, para aquilo que se faz, e menos para os constrangimentos que existem”, defende.