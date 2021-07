A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) revelou, esta sexta-feira, que o público vai regressar aos estádios das competições profissionais de futebol na próxima época.

“No seguimento das reuniões levadas a cabo nas últimas semanas com o Governo e a DGS é com enorme satisfação que vemos concretizada uma justa reivindicação da Liga Portugal e de todas as Sociedades Desportivas ao longo de toda a última temporada: o regresso dos nossos adeptos ao lugar que lhes pertence…as bancadas”, começa por referir o organismo em comunicado.

Os estádios vão poder contar com 33% da lotação total e quem for assistir aos encontros terá de apresentar certificado digital covid-19 “que comprove vacinação completa, teste negativo nas 48 horas anteriores ou verificação de cura até 180”.

“Todas as infraestruturas desportivas deverão cumprir o plano de contingência já definido para a época 2020-21 para cada um dos estádios das competições profissionais”, esclarece o organismo.

Além disso, a Liga admite que será possível, ao longo da temporada, progredir gradualmente para a lotação máxima dos estádios, uma vez que a lotação será reavaliada ao longo da época em função da evolução epidemiológica do país, mas lembra que, para isso, é necessário que todos sejam vacinados contra a covid-19. Deixando assim um apelo a toda a população, “e em especial neste momento ao segmento mais jovem, para que participem no processo de vacinação em curso na certeza que este será determinante para permitir o regresso à tão ambicionada normalidade”.