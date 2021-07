O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, na segunda-feira, dois homens, com 26 e 41 anos, por suspeita da prática do crime de furto de catalisadores. No mesmo dia, a força de segurança identificou mais dois suspeito pelo mesmo tipo de delito.

Segundo um comunicado da PSP, divulgado esta sexta-feira, os polícias detetaram, durante uma ação de patrulhamento, os dois homens “na posse de uma rebarbadora, dois telemóveis e um disco de corte”, percebendo que estes se preparavam para furtar um catalisador de um veículo estacionado, em Marvila, perto das 06h.

A força de segurança impediu a prática do crime e ainda apreendeu os objetos usados para a eventual execução.

Mais tarde, pelas 11h00 do mesmo dia, a PSP identificou mais dois suspeitos, em São Domingos de Benfica, e apreenderam um automóvel e diverso material também usado para o furto de catalisadores. De acordo com o comunicado, os suspeitos “já estão referenciados nesse tipo de ilícito criminal”.

Já os dois detidos foram notificados para comparência em Tribunal, no qual irão saber as medidas de coação tidas por adequadas.

Note-se que este tipo de delito tem ocorrido bastante em zonas urbanas como Lisboa ou Seixal.