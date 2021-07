A última aula de Mecânica Quântica II já aconteceu, mas para a próxima segunda-feira está marcada a despedida do departamento de Física da Universidade de Coimbra, onde se licenciou em 1978 e começou a dar apoio nas aulas aos 21 anos, a trocar as voltas à Física médica e aos fusíveis.

Carlos Fiolhais tem agora 65 anos e um percurso marcado pela divulgação de ciência, com 60 livros publicados, o primeiro a mostrar que a Física podia ser divertida. Conversamos – à distância de uma videochamada que em tempos foi ficção científica – sobre o que está para vir e o que deixa nos alunos o professor que descobriu cedo que o truque para vencer a timidez e prender a atenção era mesmo fazer rir.

Os seus planos passam por continuar a ler, a viajar, a escrever e a ensinar, agora com um modo de vida menos funcionário, como dizia O’Neil, um dos muitos escritores que Fiolhais cita de cor. Em jeito de sumário, escolhe na estante de livros que o rodeia uma passagem de Cosmos, de Carl Sagan, o herói de juventude de alguém que também quis viver a aventura do conhecimento.

Custa preparar a última aula?

Não, nada, não tenho essa angústia. Sou uma pessoa que faz o que tem de fazer, planeia o que tem de planear, mas não vivo aflito com aquilo que não fiz ou com o que deixei de fazer. Há pessoas que têm sempre esse stresse. Eu não, vivo tranquilo. Até porque já está mais que preparada, não vou improvisar. Era o que faltava estar a ensaiar uma peça nova. É um espectáculo que já dei (risos). Não sei se com algum contentamento dos espectadores, mas está bem ensaiado.

Esta última aula pública vai ser na próxima segunda-feira, sobre História da Ciência na Universidade de Coimbra, mas a última aula mesmo de Mecânica Quântica II foi no fim de maio. Também não custou?

Os alunos souberam, tiraram umas fotografias e puseram nas redes sociais. Fico contente, mas nem sequer referi o assunto na aula. Foi “hoje terminamos o curso de Mecânica Quântica, gostei muito, não se esqueçam que depois têm o exame”. No fim quiseram tirar uma foto e depois viemos cá para fora e estava tudo combinado, deram-me um ramo de flores. Fui vítima de conspiração! Depois a direção do Departamento de Física, onde trabalho há 44 anos, disse-me: “Então vais embora e não dizes nada?”. Claro que tinha dito, mas não tinha estado a dizer que era a última aula naquele dia. Pedi a reforma para sair com 65 anos e disso não fiz nunca segredo nenhum, logo que tivesse a reforma por inteiro disse que queria sair.

Nunca teve aquela mágoa de haver um limite? Podia continuar até aos 70.

Não, de maneira nenhuma. Quero ver como é a vida. Adoro dar aulas, se não não tinha andado 40 e tal anos a fazê-lo, mas há coisas que adoro menos. Dar notas aos alunos, respeitar burocracias, sei lá, reuniões, folhas de cálculo. Gosto de ler, de viajar. Interesso-me muito por História. Fui diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra entre 2004 e 2011 e foi lá que fiz esse mergulho na História, que me entusiasmou muito.

Não serei a primeira pessoa a quem isso acontece, mas cheguei tarde a certos temas e com a História foi assim. Gostava de poder historiar um bocadinho. Agora tenho a experiência e a maturidade suficiente para ter essa dimensão do tempo. Quando era novo não ligava muito. Esta última aula vem em parte de um curso de História da Ciência que tenho dado muito até fora da universidade. Vou condensar a matéria, que é também a minha especialidade, e pôr umas piadas novas.

Fazer rir foi sempre um truque na sala de aula?

É um truque que tenho para comigo mesmo e que serve para os outros. É uma técnica de comunicação, são uns ganchos de vez em quando para prender a atenção. Lembro-me dos meus professores às vezes mais pelas anedotas e histórias de vida que eles contaram do que pela matéria que me ensinaram.

Por exemplo?

Já na Universidade tive uns professores que tinham estado em Moçambique nos Estudos Gerais porque o José Veiga Simão, que era professor em Coimbra, foi lá reitor. Lembro-me de contarem como era boa a vida em Moçambique, falavam do tamanho da lagosta. E eu que nunca fui Moçambique ficava a olhar para aquilo, lagostas daquele tamanho... Agora que já não tenho vergonha, posso contar outras histórias.

Parece que havia lá em Moçambique um prédio alto com prostituição e diz que havia certas horas do dia aquilo abanava tudo. Havia vibração. É Física aplicada à construção civil (risos). Dei outros exemplos nas minhas aulas, se calhar não com tanta piada. Mas há alunos que se lembram disso. Dizem-me às vezes que se lembram de eu, na primeira aula, mostrar desenhos animados, o Tom & Jerry. Aquilo desafia todas as leis da Física. O meu objetivo naquela aula era dizerem quantas leis da Física tinham sido violadas e em que parte do filme. São coisas que ficam nos alunos, como a lagosta.

Também dava para introduzir a Física a alunos mais novos.

Ajuda, claro, embora seja preciso conhecer as leis. Fiz um livro chamado Física Divertida (Gradiva, 1991) precisamente para ter um título provocador e foi essa a ideia.

Foi um best-seller na altura.

Sim, a partir daí não podia subir mais. É como alguns jogadores de futebol que depois só vão envelhecendo, brilham nos juvenis (risos). Comecei a publicar já relativamente tarde. Estou a assinalar 44 anos de professor, mas o meu primeiro livro é de 1991, faz 30 anos. Depois tomei-lhe gosto, mas já não se venderam tantos. Na altura vendiam-se mais livros do que hoje. Esse primeiro teve tradução no Brasil. Perguntaram-me se deixava traduzir para brasileiro, porque o Saramago não deixava. E eu respondi: “Quem sou eu!” (risos).

Os seus colegas físicos mais puristas acharam que era um caminho a seguir ou houve críticas?

Bom, eu já tinha 30 e tal anos anos, já não era totalmente inconsciente. O livro teve um grande êxito, ajudou. Na altura havia O Jornal, que tinha um top de livros. No top a certa altura estava um grande êxito da Clara Pinto Correia, o Adeus, Princesa, e a Física Divertida. Ela porque teve uma crítica muito entusiástica do falecido Vasco Pulido Valente, e eu porque tive uma crítica no Expresso do Zé Mariano Gago, que ainda estava longe de ser ministro, só foi em 1995.

Escreveu que era o Professor Catedrático da Gradiva.

Sim, eu na altura era professor auxiliar, só fui catedrático em 2000. Cheguei primeiro ao top nos livros. Mas, como vê, a minha carreira académica não foi prejudicada por esse título um bocadinho licencioso. Eram histórias que tinha treinado com os jovens e que funcionavam para se explicar a Física. No Brasil, em vez de lei de impulsão, saiu lei do impuxo. O protão era o proton. Mas foi também traduzido para espanhol e italiano. Fiquei feliz.

O segundo livro foi um insucesso, uma coleção de ensaios, mas depois tive outros que se foram vendendo. Comecei tarde mas recuperei: em 30 anos fiz 60 livros, muitos em colaboração e metade escolares. Tentei atuar no ensino à distância que é também o ensino em papel. Sempre achei que os livros por onde estudei não eram muito bons e que se podia fazer melhor. Temos uma equipa e ainda hoje a maior parte dos livros escolares de Física e Química são feitos com a minha colaboração.

Costuma contar que não descobriu a paixão pela Física nos livros da escola, mas pelo que foi descobrindo noutros livros. Foi isso que o moveu?

Sim, livros como os de Rómulo de Carvalho, Ciência para Gente Nova, etc. Senti que havia um mistério na Ciência, na Física em particular, que me estava a ser escondido na escola. Não estou a dizer mal dos professores, porque sem eles eu não era nada. Mas o sistema estava montado para esconder esse mistério, que no fundo é como podemos saber mais, saber que está ao nosso alcance, que saber mais é um empreendimento humano.

A matéria aparecia nos manuais como um produto final, como se as tábuas da lei tivessem caído do céu aos trambolhões. E nos outros livros lia que tinha havido o Einstein, a Madame Curie, que essa gente tinha trabalhado muito com a cabeça e com as mãos, e com as mãos ligadas à cabeça, que é uma coisa que sempre me intrigou – a ligação da experiência com o cérebro.

Fui atrás dessa – vou dar-lhe um nome – aventura do conhecimento. Achei que era uma aventura que estava ao meu alcance e não me desiludi, porque foi uma aventura na qual eu, de forma modesta, pude participar e gostei muito de participar. Quando cheguei a 2004 e fui chamado para dirigir a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, já era catedrático, já tinha dado os meus contributos maiores para a ciência e tentei “pagar” ajudando a organizar a segunda biblioteca do país.

E antes?

Vivi numa época em que apareceram novos instrumentos, criei uma cadeira de Física Computacional, ligámos tudo à internet. Vivi todos esses anos que foram empolgantes do ponto de vista tecnológico. Vivi e vivo, vivemos. Às vezes não temos a distância suficiente para ver isto, então as crianças hoje têm todas telemóvel. Lembro-me do meu primeiro computador pessoal. Mudou tudo.

Teve o primeiro computador pessoal da Universidade de Coimbra.

Sim, um Olivetii.

Custou 500 contos.

Sim, em 1983, estava a regressar do doutoramento na Alemanha e começámos a trabalhar. O mérito que tive foi estar na altura certa, informado e ter mobilizado algumas pessoas para fazermos isto. Lembro-me dos primeiros emails da Universidade de Coimbra, da primeira página web. Parece tudo muito antigo mas foi no início dos anos 80.

Começámos a fazer computação, simulações, foi um tempo bom. Estou a falar de passado, hoje o tempo é outro, eu sou o mesmo e sou outro e ainda quero fazer coisas. Não ter aulas permite-me corresponder a pedidos que a sociedade me faça, até escrever mais livros, que é outra maneira de dar aulas, mas sem ter de dar a desculpa que dava muitas vezes de que tinha uma cadeira dar.

Agora já não tenho mobília, já não tenho cadeira. Sempre disse: não me ponham em cima dos caixotes. Mas, se me dão um caixote, eu subo. Tive sorte de ter oportunidades e de as agarrar. A última aula vai ser sobre História da Ciência, mas já me disseram: “Se for interessante, pode haver mais aulas”. Vou montar um negócio de últimas aulas (risos).

Quando era miúdo, já tinha à vontade para subir os caixotes ou era tímido?

Era muito tímido, o humor é uma forma de quebrar a timidez. Sou um tímido extrovertido. Todo o meu percurso de vida é uma maneira de me integrar. Todas as pessoas gostam que gostem delas. Tenho impressão que se fosse um físico sisudo ninguém gostaria de mim, nem eu próprio.

Esta maneira que tenho de contar as coisas quebra uma tradição, sei que sim, mas nunca fui incomodado por isso. Nos meus concursos profissionais, para professor associado e catedrático, foi sempre valorizado. Não posso dizer que a universidade não tem piada nenhuma, que aqueles tipos põem na cabeça um abafador de ideias. Apanhei uma altura de renovação geracional e cheguei muito cedo, era doutorado aos 26 anos.

Começou a dar aulas com 21 anos. Lembra-se da primeira aula?

Não me lembro. É-se estudante e faz-se aquilo que nos dizem. Terei começado dessa maneira natural, indo fazer tarefas de auxiliar. Ajudar a resolver problemas a uns alunos, montar um laboratório. Não me lembro exatamente porque já passaram 44 anos e não sou de fixação no passado, não sou de grandes memórias.

O meu cérebro não faz esforço nenhum. Penso assim: se for bom hei-de me lembrar, se não for hei-de me esquecer. A memória é um filtro natural que temos. Não me lembro da primeira aula, mas lembro-me de algumas coisas. Sempre fui teórico. O meu cérebro é melhor do que as minhas mãos.

Punham-me a ajudar nuns laboratórios e a certa altura fundiam uns fusíveis nuns amperímetros, isto ainda antes de ser tudo digital. Eu ia à oficina de eletrónica e perguntava: quais são os fusíveis que têm aí que aguentam mais? Diziam: são uns de 1 ampere. É uma corrente fortíssima, mas era os que eu queria, aquilo aguentava tudo e não tinha de andar a mudar. Fazia estas coisas que não se deve fazer, porque os fusíveis são para ir abaixo quando a corrente está demasiado forte, para os alunos aprenderem.

Ajudava nas aulas de Física Médica e ainda há médicos que se lembram de mim porque fazia uns testes em que estava o corpo humano a fazer o pino e eles viravam a folha para perceber o exercício. Aquilo era para ver a circulação do sangue contra a gravidade mas diziam que era tudo ao contrário, que a Medicina era com o corpo para cima. Ensinava radioatividade e pedia: “Se alguma vez for fazer um exame destes, chamem um camião cisterna dos bombeiros e diluam-me a dose”.

E do que se lembram é do camião dos bombeiros e dessas histórias, que largava livros para demonstrar a queda dos graves. E foi assim que fui percebendo que esses truques funcionavam. Se um professor deixar cair alguma coisa, nem que seja ele próprio, se não houver mais nada, olham logo. Fica marcado.

Fez alguma dessas?

Isso não, mas noutro dia fui fazer um espetáculo para crianças no Olga Cadaval sobre os 50 anos da ida à Lua, com base num livro que fiz com o poeta José Fanha e ao músico Daniel Completo, que se chama Cabeças na Lua. Tinha um livro sobre a Lua de um colega meu, precioso, e ele estava a assistir.

A certa altura estou a dizer: “A Lua, se estivesse quieta, vinha ter connosco”. Peguei no livro muito alto e disse: “imaginem que é a Lua...” Esse colega entrou em transe e depois disse-me: “Deixavas cair o livro e eu tinha de ir lá apanhá-lo”. Não houve esse gesto de rugby, mas tenho destas maluquices.

Como no jornalismo é preciso um bom título, numa aula são precisos alguns gestos, parar um bocadinho de vez em quando, contar uma anedota. Contava muitas vezes a anedota do Máximo. Dessa toda a gente se lembra.

Como é?

É das poucas que sei de cor. Eu dava a lição e dizia assim: “Este assunto é o máximo, vocês sabem a anedota do Máximo?” (risos). E eu contava a anedota, que não tem nada a ver com o assunto, mas era para eles se lembrarem mais tarde. Era um indivíduo que se chamava Máximo, mas não gostava do nome dele.

Há indivíduos que não gostam de ser o máximo… Estava doente, ia morrer e diz à mulher: “Põe qualquer coisa no meu epitáfio, mas não ponhas o meu nome. “Ai querido, claro, a tua vontade será cumprida”, disse logo ela. E ele, tranquilo, finou-se.

As pessoas passavam no cemitério e iam lá ver o que a mulher tinha escrito: “Aqui jaz o homem que durante toda a vida amou uma e a mesma mulher”. E diziam: “Ah, aquele tipo era o máximo” (risos).

Muito boa.

Não se vai esquecer. A prática dá-nos muitas coisas assim. Tinha acetatos, depois vieram os powerpoints, quando falha uso o corpo. Há pessoas que quando falham os powerpoints entram em pânico. A mim dizem-me que as aulas saem melhor quando não há powerpoint, estou preparado.

Às vezes tenho de contar a anedota do Máximo para ganhar tempo. Enquanto uma pessoa conta uma coisa conhecida, a nossa cabeça em background consegue organizar-se. São histórias. Devo tudo à universidade, mas agora é uma altura de retribuir a toda a gente.

É uma despedida para passar afinal a ser professor de mais alunos que não os seus?

Tenho procurado ser mas agora tenho menos desculpas para não ser.

Os alunos mudaram muito ao longo destes 44 anos?

É dificil dizer. Há 40 e tal anos eu ao mesmo tempo ainda era aluno. Normalmente há muito a tendência, que é errada, de falar de degeneração. O “no meu tempo é que era bom”. Não tenho nada essa ideia. Acho que hoje os alunos saem melhor preparados da universidade do que eu saí, e até não saí mal.

O facto de a ciência em Portugal ter crescido, de haver todos estes meios digitais à disposição, facilita. Hoje por exemplo com datas, qualquer dúvida vou ver ao telemóvel e desafio-os a fazer o mesmo. Sacamos da pistola e googlamos a ver quando nasceu o Fermi. Do ponto de vista biológico, é igual. E até pode ser melhor, porque, a acreditar em algumas teorias, o QI está a subir, mas isso é controverso.

Há quem defenda que está a atingir um limite.

Há quem diga isso, está a atingir um máximo, mas ainda não temos um máximo.

Agora vou rir-me sempre...

Há o máximo e depois há mínimos. Em Matemática falamos de mínimos locais das funções. Há sítios onde se atingem mínimos de inteligência e vai-se lá saber porquê. Uma maneira de tirar mínimos na Matemática é perturba-se e sai, mas há mínimos que não saem. Isto para dizer que acho que os jovens são iguais biologicamente e do ponto de vista da globalização e comunicação têm muito mais possibilidades do que nós tínhamos. Ainda agora dei ótimas notas a alguns alunos e são merecidas. Com a grande vantagem de termos muito mais gente a frequentar o Ensino Superior do que no meu tempo. No meu curso de Física éramos quatro.

Ninguém ia para Física?

Não, o meu pai bem perguntou: “Isso serve para quê?”. Respondi: “Sei lá”. Não ia enganá-lo. Serviu para ser diretor da biblioteca, para ser professor. Serviu para escrever em jornais, no i [publica todas as quintas-feiras uma recensão literária]. Sempre gostei muito de ler e de escrever.

O meu pai já não está vivo mas, como eu, gostava muito de ler jornais. Não tinha grande instrução, mas tinha um grande gosto por estar atualizado e eu herdei isso. Sou viciado em quiosques. Independentemente do estilo de jornal, da ideologia, gosto de ler.

Há certas piadas que posso fazer sobre a Cristina Ferreira que se não lesse o Correio da Manhã não dominava. E a maior parte das pessoas percebe as piadas. A gente fala de Cristina Ferreira ou fala de Ronaldo e acendem-se umas luzes. São fenómenos mediáticos e temos de usar isso em nosso favor, se não há um grande isolamento da ciência.

Além da vertente da comunicação, o que lhe trouxe a si, à sua maneira de entender o mundo, a Física?

Sei que tenho uma maneira de ver as coisas que não é a corrente, mas dá-nos uma racionalidade de pensamento. É uma pessoa observar, poder experimentar, quando pode, e acima de tudo fazer um raciocínio lógico. Depois de estar tudo ligado, examinar criticamente o resultado. Dito assim pode ser esquemático e frio, mas é a melhor maneira de não sermos enganados. É assim que a ciência funciona, chama-se método científico, mas é a maneira de uma pessoa conseguir muitas vezes perceber o que é verdade e o que é mentira.

Torna-se uma ferramenta para ajuizar.

Exato, ajuda-nos até a perceber se estão a gozar connosco e acho que é útil a um cientista mas é útil a todos, por isso é que tenho feito um percurso nos últimos anos de desmistificação de pseudociência e fake news. A partir do momento em que a própria internet permite que qualquer um publique qualquer coisa, as pessoas ficam mesmo confundidas e é genuíno.

E o que importa é ter ferramentas: quem diz, como diz, porque é que diz. A ciência permitiu-me ter um faro muito apurado. É um detetor de tretas, um medidor de credibilidade. Pode até ser um cientista a afirmar qualquer coisa, mas isso para mim não quer dizer nada, os cientistas também dizem disparates.

Nesta pandemia, têm sido citados cientistas como Luc Montaigner, Nobel, usados pelos movimentos negacionistas. Surpreende-o?

Só diz disparates. Mas há outros, o Brian Josephson, prémio Nobel, um físico que acredita em telepatia.

Não há nenhuma hipótese de podermos comunicar telepaticamente?

Não sei nem ninguém sabe prever o que a ciência vai descobrir. Mas o que se sabe hoje é que a telepatia não foi descoberta pela ciência. E foram feitas experiências científicas. Puseram-se tipos dentro de submarinos, não sei se com a ajuda do almirante das vacinas, a tentar comunicar com a superfície com o pensamento, a tirar cartas a ver se acertavam e o resultado é nulo, não é mais do que um acaso.

Não há nenhum indício de que a telepatia funcione. Agora com certeza que há correntes elétricas no cérebro, que se podem medir com imagiologia funcional, saber que zonas estão ativadas. Podemos pegar nestes sinais e transmiti-los, amplificá-los e enviá-los para um recetor. Transmissão de sinais cerebrais à distância com ajuda técnica já foi feito. Agora eu aqui adivinhar o que a Marta está a pensar não.

Nunca teve uma experiência que pusesse à prova seu detetor de tretas?

Não, nunca houve nada que dissesse isto é verdadeiramente extraordinário…

Uma ida a um vidente...

Não, nada, nem um horóscopo. Saber que se está na semana do amor… Os horóscopos têm algum poder, bem usados podem atingir os seus fins (risos). Com certeza que também já brinquei com isso. Houve uma altura em que até me interessei pelo assunto. Sou gémeos.

Eu também.

É por isso que nos damos bem! Houve uma altura em que li uns livros de astrologia mas basicamente é treta. Não há nenhuma razão científica para haver influências astrais em traços de personalidade.

Mas já tenho discutido outras questões mais sérias, como o milagre na religião, até com padres e teólogos, digo a minha posição, dizem a deles e é uma discussão com bom acolhimento. Não acredito em milagres pela formação que tenho: as leis da natureza não admitem exceções. Uma vez até escrevi numa revista boa que têm no santuário de Fátima a dizer que não tinha havido milagre nenhum e foi publicado à mesma, o que foi notável.

Escreveu que o sol não dançou?

Houve qualquer coisa meteorológica, com certeza. É inequívoco que houve um fenómeno meteorológico. É inequívoco que as pessoas estavam à espera de sinais do céu, havia uma esperança e estavam reunidas por isso. As pessoas estavam mobilizadas por um fervor religioso e interpretaram sinais que em parte viram, outra parte não viram. Mas nós podemos ver interiormente coisas que não são reais.

As emoções podem alterar-nos fisicamente.

Claro. E pode haver vivências coletivas.

Há relatos de epidemias de histeria.

Sim, e basta ver que se estou a ver futebol com amigos, a beber umas cervejas, o meu comportamento é um bocadinho diferente. Temos um comportamento de tribo. Não são fenómenos da minha área de estudo, mas são estudados por psicólogos e sociólogos. Há um autor que estudou o assunto, Desmond Morris, que fala do poder dessa tribo do futebol.

É da Académica.

Sou, estamos na segunda divisão há muitos anos. Levei um dia o meu filho quando ele era novo a ver um Académica-Salgueiros na primeira divisão, imagine a época geológica em que isso foi, pouco depois do milagre de Fátima (risos). A Académica ganhou, houve golos, penaltis, expulsões e eu disse: aqui está um jogo completo em que o meu filho pode completar a formação feita em casa com vocabulário que não conhecia.

O futebol tem isto. No Gil Vicente há lá umas palavras que não dão bem na escola e ali era Gil Vicente ao vivo. São fenómenos coletivos, que vão além da linguagem. Os de uma equipa veem os penaltis, os da outra equipa não, mas há um facto objetivo ali no meio.

Há fenómenos que suscitam paixões e isso altera o nosso poder de observação. A ciência tenta separar o penalti do que não é penalti, daquilo que a gente acha que é penalti porque é da nossa equipa. Temos uma tendência natural de ver os nossos, o nosso clube, o nosso ponto de vista.

Agora os do Benfica estão um bocadinho preocupados, mas há muita gente que vai defender o presidente porque é do Benfica, seja lá quem for. É um fenómeno humano e até animal, somos gregários. Sou de Física mas sempre me interessei por outras ciências, pelo diálogo entre ciências e estes são os outros lados.

