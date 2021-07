Um homem, de 35 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, na sequência de um acidente rodoviário, que resultou na queda da viatura ao rio Douro, na zona do Ouro, no Porto.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN), no carro seguia ainda uma mulher, de 36 anos, que foi resgatada com vida.

O acidente ocorreu por volta das 02h30, “quando alegadamente o condutor sofreu um ataque epilético ao volante, enquanto se encontrava a descer a rua da Mocidade da Arrábida, não tendo sido possível controlar a viatura que acabou por cair ao rio”, revela uma nota da AMN.

O alerta foi recebido pelas 02h45, através de um popular que testemunhou o acidente e contactou a Polícia Marítima do Douro, que se deslocou de imediato para o local e informou os Bombeiros Sapadores do Porto. Para o local deslocaram-se também elementos do INEM, dos Bombeiros Voluntários e da PSP.

“À chegada ao local do acidente, constatou-se que a mulher que seguia no carro tinha sido resgatada com vida por uma embarcação de pesca que se encontrava nas proximidades, tendo sido posteriormente transportada por uma ambulância do INEM para uma unidade hospitalar, por apresentar sinais de hipotermia”, lê-se.

O condutor da viatura foi resgatado, em estado inconsciente, pelos mergulhadores dos Bombeiros Sapadores, com o auxílio da embarcação de pesca, até à margem do rio onde se encontravam os elementos do INEM que iniciaram de imediato as manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.

De acordo com a AMN, a viatura foi posteriormente retirada da água e irá ser alvo de perícias da PSP.

A Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência, tendo o caso sido remetido para o Ministério Público.