Um autocarro, no qual seguia uma equipa da primeira liga de futsal do Brasil, sofreu um acidente, esta quinta-feira, que resultou na morte de duas pessoas e deixou outras 20 feridas, duas em estado grave.

O acidente, com a equipa Umuarama Futsal, ocorreu em Guaratuba, estado do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), citada pelo site G1, os mortos são o motorista do veículo e um passageiro que viajava no fundo do autocarro, que já se sabe ser um jogador, uma vez que o clube já lamentou a morte de um atleta.

A equipa seguia para Jaraguá do Sul, onde ia disputar uma partida para a Taça Brasil de Futsal, que já foi cancelada.

O clube também já assegurou que a manutenção do autocarro estava em dia. As autoridades estão a investigar a causa do acidente.

A concessionária da estrada onde ocorreu o sucedido revelou que outros dois veículos também estiveram envolvidos no acidente, mas nenhum dos seus ocupantes ficou ferido.

Nas redes sociais, foi partilhado um vídeo que mostra o momento em que tudo aconteceu.