Eucosmia, sofrosina e areté (Graça de Maneiras, o Governo de Si Próprio e a Perfeição do Corpo e Alma)

A harmonia e a suplesse, passando pelo controlo de si próprio conduzindo à Homeostasia, ou seja, o equilíbrio entre as diversas estruturas humanas, é que traduzem uma mente sã em corpo são.

Isto só é possível através de uma Educação completa, inspirada, dirigida e orientada pelo Ministério da Educação, que o mesmo é dizer, pelo Estado democrático e controlada pelo povo, através dos seus representantes legitimamente eleitos, desde que tenham competências nesta área.

“A democracia só existe quando é o resultado dos seus valores e ideais, sem esquecer que se destina ao povo, que é uma comunidade de língua e de cultura que caracterizam essa nação”.

O modelo moderno da família nuclear, a base do sociedade hodierna, assenta na homogeneidade, no equilíbrio e na homeostase, como ensinou Cannon, ou seja, num Estado de saúde funcional-orgânico.

A isto chamamos Educação Moderna, cujo modelo pode levar à “Felicidade Nacional Bruta” (Tinbergen), em oposição ao “PNB”, e que pode operar grandes transformações sociais, de relevo, na Grei, já que cimenta o poder político, porque estará ao serviço de todos, objetivo principal da sua ação, cujo lema só pode ser, SERVIR. Isto porque na democracia moderna os dirigentes só, têm como finalidade, garantir aos cidadãos os seus direitos económicos, sociais, políticos, civis e culturais, de modo a formar uma sociedade com desenvolvimento humano, que por sua vez irá permitir crescimento e desenvolvimento da sociedade, da nação e do país.

A importância do desporto amador na vida do homem hodierno é de tal forma evidente que é transversal a todos os setores da vida pós-moderna, ou seja, do trabalho e tempo livre. A Educação do homem moderno deverá apontar no sentido do desenvolvimento, do espírito de solidariedade, da cidadania, do gregarismo e da responsabilidade, tomando nas suas mãos todas as tarefas que competem a um Estado organizado, incluindo a Defesa Nacional, que deve caber, por igual, a todos os cidadãos, devidamente enquadrados por especialistas, atendendo às suas diversas circunstâncias.

A Educação através do Desporto, é fundamental para se poder atingir tal desiderato o que leva a poder falar-se numa “técnica para a nação”, através de uma política de “Juventude e Desporto” que fique ao serviço da nação que transcenda qualquer política partidária, para abraçar, isso sim, uma política nacional, que aponte para a defesa do Interesse geral do país, como o melhor meio da defesa da integridade da nação.