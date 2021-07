Advogado de profissão, com o Direito a correr-lhe no sangue, Bruno Macedo é um dos homens fortes do futebol nacional, tanto do ponto de vista legal como em termos de mediação de jogadores.

Foi ele, aliás, que coordenou os trâmites para levar Jorge Jesus até ao Flamengo no Brasil... e depois o foi buscar ao mesmo sítio onde o deixou, para o trazer para o SL Benfica. Afinal de contas, são amigos há largos anos, o que levou o clube encarnado a confiar a Macedo a tarefa de convencer Jesus, em 2020, a regressar ao SL Benfica.

Bruno Macedo é também o responsável pelas contratações de Militão e Felipe, no FC Porto, e de Mathieu no Sporting CP, e fez uma boa parte da sua carreira no departamento jurídico do Sporting Clube de Braga.

O Direito corre-lhe nas veias, não fosse filho de Vespasiano Macedo, dirigente de uma sociedade de advogados que partilha com o filho e com outros familiares, e que tem ligações a Luís Filipe Vieira e a Jorge Jesus.

Recentemente, no entanto, o advogado esteve envolvido em polémica, após ter sido revelado que o seu nome constava na lista de passageiros de um avião privado que iria transportar, entre outros, João Loureiro, ex-presidente do Boavista, e o jogador Lucas Veríssimo, e onde foram encontrados 500 quilos de cocaína antes da sua partida do Brasil. Na altura, o advogado justificou a sua presença nesse avião como forma de contornar as limitações impostas às viagens comerciais pela pandemia da covid-19, depois de ter estado no Brasil a mediar várias transferências de jogadores.