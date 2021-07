Durante séculos, a Caverna do Unicórnio na Alemanha foi um lugar atrativo para pessoas que procuram segredos do passado. As investigações dentro e ao redor da caverna já tinham revelado, em 2014, várias ferramentas e artefactos que confirmavam que o local foi utilizado “pelos primeiros humanos modernos e seus ancestrais Neandertais”. Mais recentemente, em 2019, num dia quente de verão, Gabriele Russo, um arqueozoólogo da Universidade de Tübingen especializado em identificar animais com base nos seus ossos, foi agradavelmente surpreendido por um osso do tamanho de uma peça de xadrez. Esculpido com 10 linhas profundas e inclinadas de um lado, o arqueozoólogo imediatamente o reconheceu como “uma falange” – o segundo osso da junta de um grande animal com casco. Ao examinar mais de perto, notou algo estranho: os cortes não pareciam os cortes de um “carniceiro” que tentava extrair carne ou tutano. As marcas pareciam intencionais, com um “padrão abstrato ou um desenho decorativo”.

Quando os arqueólogos Thomas Terberger da Universidade de Göttingen e Dirk Leder do Escritório Estadual do Património Cultural da Baixa Saxónia, que dirigem as escavações na Caverna do Unicórnio, viram o osso ficaram impressionados, mas não surpresos, presumindo que era “uma peça decorativa esculpida por um humano da Idade do Gelo”, não por um Neandertal. Esperavam que a datação por radio carbono confirmasse a sua suposição. Contudo, um artigo publicado ontem na revista Nature Ecology and Evolution mostra que Terberger e Leder estavam enganados. A equipa internacional de investigadores responsáveis pelo estudo relatou que a datação por radiocarbono mostra que a escultura tem pelo menos 51.000 anos, o que significa que foi criada pelo menos mil anos antes dos “humanos modernos” chegarem àquela região. Os autores argumentam por isso que o osso só pode ter sido esculpido por um Neandertal e que representa a “primeira vez que a expressão simbólica desta espécie foi datada”, dando motivos para os investigadores “reavaliarem a velha suposição de que os Neandertais não possuiriam criatividade ou pensamento complexo”.

“É o início da cultura, o início do pensamento abstrato, o nascimento da arte”, disse Thomas Terberger à revista National Geographic, defendendo que “o osso gravado demonstra que a imaginação conceitual, como um pré-requisito para compor linhas num design coerente, estava presente nos primeiros humanos que morreram há cerca de 40.000 anos, antes de o Homo sapiens ter chegado à Europa Central”. “Finalmente temos um vislumbre da mente de um Neandertal e estamos a olhar para o primeiro passo de algo maior por vir”, declarou por sua vez Dirk Leder ao jornal Times.

Esta descoberta será pois anterior à pintura parietal que retrata uma cena de caça com javalis e búfalos a serem perseguidos por humanos encontrada em 2019 numa caverna numa ilha da Indonésia, e que terá sido feita há 44 000 anos. Antes do osso, esta era considerada a obra de arte mais antiga da humanidade.