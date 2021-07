Uma adolescente foi considerada culpada, esta semana, por um tribunal de menores, do homicídio de um motorista da Uber Eats.

De acordo com o site norte-americano Crime Online, o caso aconteceu em março deste ano. A vítima, Mohammad Anwar, de 66 anos, morreu depois de duas jovens, de 13 e 15 anos, tentarem roubar o seu carro em Washinton D.C.

A investigação apurou que as adolescentes atacaram o homem com um taser – uma arma de eletrochoque antes do acidente mortal.

Segundo o Crime Online, no dia do acidente as jovens entraram clandestinamente e armadas no carro do homem, na estação Navy Yard Metro. Enquanto uma das jovens se sentou no lugar do motorista, a mais nova, de 13 anos, sentou-se no banco do passageiro.

“Ele está com o meu telemóvel!”, gritou uma das menores, enquanto a vítima, Anwar, estava fora do carro. O homem tentou entrar na viatura, mas a jovem que estava ao volante conseguiu iniciar a marcha, fazendo com que Anwar ficasse pendurado fora do carro, através da janela. Minutos depois, ocorreu uma colisão, que viria a deixar o homem gravemente ferido. Anwar morreu já no hospital.

A polícia ajudou as menores a saírem do carro, enquanto estas contavam às pessoas à sua volta que a viatura lhes pertencia.

No mês de maio, a jovem, de 15 anos, que, entretanto, já completou 16, declarou-se culpada por agressão física qualificada, agravada pelo resultado de morte, e aceitou um acordo judicial que fez com que caíssem várias acusações contra si, nomeadamente de roubo.

Esta semana, a outra jovem, agora com 14 anos, também se declarou culpada de homicídio em segundo grau, correspondente a homicídio simples. O Tribunal decidiu que esta vai cumprir pena numa prisão juvenil até completar 21 anos.

Os procuradores destacaram que a menor não demonstrou qualquer remorso e que terá sido esta a pressionar a amiga para conduzir, depois de a vítima pedir ajuda.