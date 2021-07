Ocorreu, esta quarta-feira à noite, uma forte explosão no porto de Jebel Ali, no Dubai.

De acordo com a Associated Press, que cita fontes oficiais, a explosão ocorreu depois de um navio porta-contentores que estava ancorado naquele porto se incendiar.

Para o local foram mobilizados os bombeiros, que estão a combater as chamas.

As autoridades adiantaram que até ao momento não há relatos de vítimas, mas está ainda por apurar a extensão dos danos causados pela explosão.

Nas redes sociais já circulam várias imagens do incidente, que foi sentido por moradores em diversos pontos do emirado.

O porto de Jebel Ali é um dos maiores do mundo e o maior do Médio Oriente.

JUST IN - Massive explosion in #Dubai at Jebel Ali Port.pic.twitter.com/ZzRLj8vyBj