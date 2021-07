A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, o suspeito do homicídio da mulher, cujo corpo foi encontrado carbonizado no interior de uma autocaravana em São Bartolomeu de Messines, no dia de hoje.

O homem, de 53 anos, é suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de incêndio.

“Os factos ocorreram no dia de hoje, em S. Bartolomeu de Messines, local onde a vítima foi encontrada já sem vida, no interior de uma autocaravana”, informa a autoridade.

“O conjunto de diligências de imediato realizadas permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios que sustentaram a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito do suspeito”, acrescenta.

O detido irá ser presente às Autoridades Judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

Recorde-se que os bombeiros de São Bartolomeu de Messines foram acionados para um incêndio num veículo e pouco depois das 09h30 a mulher, com idade entre os 50 e os 60 anos, foi encontrada carbonizada.