A empresa Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda – com sede em Leiria – viu-se obrigada a demarcar-se do caso que levou à detenção de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e de José António dos Santos, conhecido como ‘Rei dos Frangos’.

“Mais uma vez, a nossa empresa Churrasqueiras Rei dos Frangos, Lda, com sede em Leiria e com 19 churrasqueiras take-away em Portugal, vem a público defender o seu bom nome e vincar que EM NADA tem a ver com o circo metafórico “do rei dos frangos”, nem com nenhuma das pessoas envolvidas nesse grupo de peças que se veem noticiando desde 2019”, lê-se no comunicado publicado no site da empresa.

A empresa esclarece ainda que “nenhuma” das lojas ou a sede “foi alvo de buscas por qualquer núcleo de investigação ou instituição de segurança pública”. “EM NADA estamos relacionados com o Sr. Luís Filipe Vieira ou com qualquer uma das empresas que dá origem às diversas peças jornalísticas”, reitera.

Por coincidência, um dos gerentes chama-se João Carlos Paiva Santos, mas nada tem que ver com um dos visados na investigação judicial. "Entre João e José vai todo um nome diferente, que deveria servir para inúmeras peças jornalísticas o conseguirem discernir, mas inúmeras vezes deixaram de o fazer", lê-se no mesmo texto

"O indivíduo José António dos Santos (...) nunca é tratado pelo nome nem pelas empresas que gere, mas por uma metáfora bem mais curta e elegante, o 'rei dos frangos'. E é aqui que, infelizmente, somos chamados 'à baila'. Hoje, temos clientes, fornecedores e amigos a perguntar, a ligar e a comentar consecutivamente, sem já conseguirem distinguir uma metáfora demasiadamente disseminada, estupefactos sobre o que (não) está a acontecer", prossegue a empresa.

Por último, a empresa termina com uma nota de humor: "É de assar frango que nós percebemos, de ações e SADs... nem tanto (…) Os nossos gerentes até são simpatizantes do Sporting!".