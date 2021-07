Os centros de vacinação têm a partir desta quarta-feira um sistema de semáforos virtuais que indica a afluência do local e correspondente tempo de espera, anunciou a task-force.

No entanto, nem todos os centros de vacinação irão ter o sistema a funcionar hoje. Segundo uma fonte da task-force disse à agência Lusa, os que ainda estão por colocar ficarão disponíveis ainda hoje.

O sistema de semáforos está disponível no site da Direção-Geral da Saúde para todos os utentes que queiram verificar a afluência dos centros de vacinação da sua área de residência.

Se a cor do semáforo virtual estiver vermelha, estima-se que o tempo de espera seja superior a uma hora. Caso estiver amarela, a previsão do atendimento está entre 30 minutos a uma hora. Já se mostrar a cor verde, o tempo máximo de espera é de 30 minutos. Clique aqui para aceder ao site.

Esta medida foi implementada na sequência do aumento do ritmo da vacinação contra a covid-19, algo que o coordenador da task-force, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, já tinha admitido que poderia causar alguns distúrbios no processo da vacinação, tendo apelado aos utentes para respeitar os horários de cada centro de vacinação.

"Nos últimos dias, um significativo número de utentes sem agendamento dirigiu-se a alguns centros de vacinação covid (CVC) para serem vacinados nas modalidades 'casa aberta' e antecipação da segunda dose da vacina AstraZeneca, sem respeitarem horários estipulados por cada" uma destas estruturas, apontou a task-force.

Para tal, a equipa que lida com a logística da campanha de vacinação no território nacional realçou a importância do utente respeitar os horários, “quer no agendamento por mensagem SMS e telefonema, quer para as modalidades ´casa aberta` e de antecipação da segunda dose da AstraZeneca, definidos para cada CVC".