O deputado e ex-Secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes interveio esta manhã na comissão parlamentar de Saúde, onde foi ouvida a ministra da Saúde, para agradecer ter sido tratado no SNS.

De regresso à AR após ter estado hospitalizado, o deputado eleito pelo círculo de Bragança pediu para intervir para deixar um testemunho. "Passei muitos maus bocados, estive duas vezes que não sabiam bem se ia para o lado de cá e para o lado de lá", começou por dizer. "Fui tratado como cidadão anónimo. Saí de lá com grande angústia de não ter conhecido a cara de nenhum enfermeiro e nenhum médico", notou, acrescentando que depois de ter alta do Santa Maria sofreu complicações, foi intervencionado no Hospital Curry Cabral e pelo Pulido Valente.

Depois de passar pelos três hospitais, concluiu que podia intervir para pedir "mais um hospital para Bragança", mas deixou antes um elogio ao SNS. "O nosso país tem de se honrar e a senhora ministra tem de ter muito orgulho nos profissionais de saúde e por ter sido ministra numa fase tão crítica. Temos um SNS. E porque vivi e o senti deixo este testemunho com um sentimento muito grande."

"Nunca esteve em causa a dedicação dos profissionais de saúde e do SNS, mas pomos em causa os números, onde estão os portugueses concretos que não tiveram o diagnóstico feito a tempo e que estão condenados a prazo", disse o deputado social-democrata Maló de Abreu, aludindo ao testemunho do deputado socialista e questionando se se pode falar de milagre no ano passado e dizer que o Serviço Nacional de Saúde está melhor. "Quando vocês estão no Governo, veem gigantes. São D. Quixotes. Recomendo-vos porem os pés na terra e serem mais humildes nos dias de hoje".

Marta Temido começou a resposta à ronda de intervenções que contou com este relato mais pessoal agradecendo o testemunho mas também as críticas. "Todos acreditamos no SNS". O secretário de Estado Adjunto e da Saúde António Sales saudou o regresso de Jorge Gomes e respondeu a Maló de Abreu, recordando uma sondagem em que uma maioria dos portugueses davam nota positiva à gestão da pandemia. "Provavelmente não acredita naquilo que acabou de dizer".