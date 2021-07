Um país desgovernado

1. Se um Tribunal Constitucional não serve para determinar, em mais de um mês, se é ou não uma violação da lei fundamental estabelecer uma cerca a 4 milhões de portugueses e decretar um recolher obrigatório sem declaração de estado de emergência, serve para quê? Para muito pouco. O próprio Governo tem dúvidas sobre a legitimidade, falando em dever e não em imposição.

Só um tal Magina, que manda na polícia, é que acha que existe obrigação estrita de recolher obrigatório. Até apareceu grotescamente a dizer isso nas televisões, engalanado como um oficial de uma ditadura sul-americana dos anos 80. Não admira, a criatura depende do desautorizado Cabrita, e até foi recebida, em tempos, pessoalmente em Belém. Em vez disso, o Presidente Marcelo devia pô-lo em sentido.

Nem que fosse por Magina contradizer, com ordens dadas à PSP, a afirmação presidencial de que não haveria recuos de confinamento naquilo que de si dependesse. Magina começa a ser um problema e ganha espaço político, à medida que Marcelo e Costa se distanciam e que o Governo se dilui.

2. Entrámos no verão e, com o clima louco que passámos a ter, são de esperar fenómenos extremos num sentido ou noutro. A época dos incêndios foi relativamente calma no ano passado. Esperemos que as coisas não se alterem. No entanto, há que estar especialmente alerta e mobilizados.

Há notícias de que existe muita matéria combustível no país, por não ter sido feita a limpeza florestal da forma mais conveniente, pelos proprietários e pelo Estado. Há nota de que madeira ardida se mantém, há anos, em certos locais, como Monchique. Há falhas potenciais na estrutura de comunicação (o famoso SIRESP). Há também material indisponível (os célebres helicópteros Kamov).

Eduardo Cabrita está no topo da Proteção Civil e não tem propriamente mostrado grandes capacidades operacionais e políticas, além de ter perdido a estrelinha da sorte, que lhe facultou cadeiras de sonho. Das oposições não se ouviram grandes chamadas de atenção, nem pontos de situação sobre a logística e meios disponíveis para combater os fogos. Não é de estranhar. Normalmente reagem a tudo ao retardador.

A Proteção Civil e os bombeiros estarão na primeira linha. Esperemos que, agora, com profissionais e não boys incapazes. Até para lá de meados de outubro, teremos de estar em alerta máximo para evitar outros Pedrógão.

3. A época dos fogos, a preparação das eleições autárquicas e a mudança estrutural do SEF (a polícia que matou um candidato a emigrante à pancada) é uma tarefa ciclópica e complexa. Por muito que Eduardo Cabrita esteja politicamente de rastos, tirá-lo nesta altura seria queimar o seu sucessor, a menos que seja um dos secretários de Estado.

Mas aí gera-se o problema das substituições automáticas que tiram peso político à cabeça, como sucede com o desgraçado do João Leão, que poucos levam a sério. Prognóstico: Costa não vai remodelar tão cedo quanto alguns pensam ou desejam. Depois das autárquicas e do Orçamento, logo verá. Não havendo oposição, qual é a pressa?

4. Tirando uma frase histórica a perguntar se já podia ir ao banco buscar o dinheiro (vulgo guito) da bazuca, a presidência portuguesa da União Europeia foi pífia. É certo que, em tempo de pandemia, a coisa não era fácil. Mas chegar ao ponto do país liderante ser repreendido por não ser coerente nas suas medidas internas e até ter sido barrado a alemães e ingleses, mete dó. Não se vai recordar nada de nada desta oportunidade.

Nem mesmo na questão dos direitos humanos, que é amplamente consensual, marcámos posição. O contraste é grande com o que aconteceu nas anteriores presidências, como ainda há dias assinalava Manuel dos Santos, um dos raros socialistas lúcidos que persistem em ter opiniões, mesmo contracorrente.

Em 92, com Cavaco, assinou-se o tratado de Maastricht. Guterres pôs a primeira pedra no chamado pilar social, aprovou a “Carta dos Direitos Fundamentais” e deu passos na abertura ao leste, onde se tinham desmoronado as ditaduras comunistas. Até o inenarrável José Sócrates, o de “Má Memória”, aprovou, com Barroso, o Tratado de Lisboa. Agora, tivemos a confirmação de uma bazuca, cheia de condicionalismos. Não faz mal! Teremos outra presidência em 2034. É um instantinho!

5. Falando em bazucas e fundos europeus, há a ideia de que houve uma fraude generalizada na gestão dos dinheiros. É verdade que houve casos graves. Mas não sucederam nos primeiros tempos que apanham os governos de Cavaco e os primeiros anos de Guterres. Nesses tempos, as fraudes foram raras e incidiram sobretudo sobre falsa ou inútil formação.

Em contrapartida, fizeram-se muitas coisas: hospitais, politécnicos, autoestradas (ligação ao Porto, ao Algarve, Cascais, Via do Infante, muitas no Norte, inúmeros IPs, a Expo, a Ponte Vasco da Gama, etc..). Construíram-se equipamentos sociais por todo o continente. Fizeram-se obras estruturais e essenciais na Madeira e nos Açores, das quais pouco se fala. Foi um período de progresso em regra bem aproveitado, com a gravíssima lacuna do desinvestimento nos comboios.

Depois desses cerca de 13 anos, deu-se uma lenta degradação e um descalabro com Sócrates. Agora vem aí uma batelada de dinheiro que não deveria ser desperdiçada. O problema é que provavelmente vai ser. Desde logo, porque é fundamentalmente dirigida a alimentar a máquina do Estado e obras públicas feitas por grandes grupos. Sucede que serão executadas por empresas estrangeiras, com mão de obra estrangeira e cujos lucros serão naturalmente exportados.

É o resultado da incapacidade dos nossos supostos grandes empresários, que foram totalmente engolidos. O programa espanhol, para citar apenas esse, prevê obras, objetivos claros e definidos, mas foi criteriosamente feito à medida da potencialidade de execução de “nuestros hermanos”. Olé!

6. É estranha a justiça portuguesa, como todos nós sabemos. Tão estranha que, ao fim de 11 anos dos atos praticados, decide deter Joe Berardo e aplicar-lhe uma caução de 5 milhões de euros. Já Ricardo Salgado nunca foi detido e levou uma caução de 3 milhões.

É claro que também nunca foi fazer palhaçadas para o parlamento e nunca subestimou o poder da política mediática. Mesmo assim e apesar de tudo, o dano causado por um e outro à economia nacional é profundamente diferente. Berardo ainda deixa propriedades, vinhos, quadros, museus que podem ser pura e simplesmente confiscados. Ou não? É só querer.

É assim o nosso sistema de justiça que diferencia e agrava uns, por exemplo, porque passaram pela política. É o caso da sentença condenatória do ex-ministro Arlindo de Carvalho. Nunca, enquanto gestor e membro dos governos, teve um problema, um reparo ou uma suspeição, deixando obra feita no concreto e uma lei de bases de saúde que só recentemente foi mexida para pior.

Mais tarde, como cliente do BPN, viu-se envolvido num problema complexo e foi condenado em 6 anos de cadeia, quando não era nem nunca foi gestor do banco, ao qual pagou tudo o que a sua sociedade devia, havendo documentos que reconhecem formalmente que não há contencioso. Será que o azar foi ter nascido em Alvaiázere e ter sido membro de um governo de Cavaco?