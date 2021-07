Portugal superou o seu recorde e inoculou mais de 154.600 doses da vacina contra a covid-19 esta terça-feira. Em apenas dois dias, foram administradas mais de 297 mil vacinas.

"Esta nova marca só foi possível com a compreensão e paciência de todos os utentes e o profissionalismo e a entrega dos profissionais de saúde", realçou a task-force em comunicado, esta quarta-feira.

Marta Temido indicou, esta quarta-feira durante a comissão parlamentar da saúde, que a campanha de vacinação está a seguir um ritmo “bastante favorável”, ao assinalar o “esforço gigantesco” do plano de vacinação, coordenador pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.

Note-se que na segunda-feira, Portugal acelerou o ritmo da vacinação e inoculou mais de 141.500 doses de vacinas. Recorde-se que o coordenador da task-force afirmou, no sábado, que o plano de vacinação iria aumentar o esforço da campanha para controlar a disseminação da variante Delta, ao apontar que haverá a possbilidade de vacinar cerca de 850 mil pessoas por semana.

Este objetivo poderá ser atingindo, uma vez que o stock de vacinas será aumentado até ao final deste mês, com mais de cerca de 1,8 milhões de doses, a maior parte da Pfizer.

“Até ao final de julho, estima-se receber cerca de 1,8 milhões de vacinas”, adiantou a task force de vacinação à agência Lusa, esta terça-feira, especificando que 1,1 milhões de doses são da Pfizer, 300 mil da Moderna, 250 mil da AstraZeneca e 150 mil da Janssen.

Portugal tem 56% da sua população (5.740.878) vacinada com pelo menos uma dose de uma das vacinas contra a covid-19 e 36% (3.720.680) com a vacinação já completa, de acordo com o mais recente relatório de vacinação, divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).