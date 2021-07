Em diversos países, como no Pacífico, os seres humanos lutam pela sobrevivência perante a ocorrência de ondas de calor. O corpo está preparado para regular a temperatura a 37 graus e, quando enfrenta temperaturas elevadas, ocorre um sobreaquecimento do mesmo. No entanto, existem medidas para combater este fenómeno ou, pelo menos, lidar com ele.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, no seu site oficial, existem alguns pontos essenciais que não devemos esquecer na hora de nos protegermos do calor. Hidratarmo-nos frequentemente, mesmo que não tenhamos sede, bebendo um copo de água a cada hora, torna-se essencial, tal como evitar a exposição solar ou atividades ao ar livre entre as 11h e as 17h.

Por outro lado, devemos manter-nos em lugares frescos com ar condicionado, se tal for possível, e as roupas claras e largas, assim como o chapéus e os óculos de sol, são grandes aliados.

À sua vez, o protetor solar, os alimentos mais frescos, tal como evitar consumir bebidas alcoólicas ou com cafeína - que podem levar à desidratação - e as mudanças bruscas de temperatura são medidas a ter em mente. Também não devemos colocar de parte a necessidade de borrifar a pele com água ou o controlo da temperatura da casa.

Contudo, a medida que pode ser menos consensual prende-se com a permanência em espaços com ar condicionado, como centros comerciais. Como é que poderá ser contornada ou adaptada ao período pandémico? “Há um equilíbrio que tem de ser atingido e enquadrado na atualidade. Por um lado, temos de reduzir o risco de transmissão, mas não queremos que as pessoas corram riscos pelas temperaturas altas”, elucida Ricardo Mexia, médico de Saúde Pública e epidemiologista.

“No exterior, temos menor probabilidade de transmitir a doença, mas atendendo a que as temperaturas podem atingir outros valores, temos de nos proteger. Há espaços com sombra e mais próximos do mar em que esta pode ser mais baixa”, lembra o membro do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge que explora, com particular atenção, a área das doenças transmissíveis, tendo estado envolvido na investigação e controlo de diversos surtos (como o da Doença dos Legionários no Hospital de São Francisco Xavier em 2017).

“Existem pessoas que não se podem deslocar até estes sítios mais arejados e têm de encontrar outras soluções, mas há que referir que há espaços climatizados com temperaturas mais amenas que podem ser frequentados em segurança, a solução passa por evitar os ajuntamentos nos mesmos”, afirma o profissional de saúde responsável pela vigilância epidemiológica de diversos eventos de massas como o Festival BOOM, o Festival Andanças ou o Centenário da Peregrinação a Fátima.

“Na praia, sendo no exterior, a probabilidade de haver transmissão é baixa desde que não haja aglomerações. Mesmo os acessos à praia não se tratam de um fator de risco muito elevado para transmitir a doença. Não me parece problemático desde que as pessoas mantenham as cautelas”, alerta Ricardo Mexia, referindo-se às normas em vigor no âmbito da pandemia, como a manutenção da distância de segurança, a utilização de equipamentos de proteção individual ou a desinfeção regular das mãos.

