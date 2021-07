Será que as ondas de calor que se têm vindo a fazer sentir em países como os EUA e o Canadá ou até no Norte da Europa chegarão à Península Ibérica como é noticiado? Os termómetros poderão atingir os 40 graus, mas não se reúnem as condições para que se possa afirmar que este fenómeno meteorológico acometerá Portugal.

“Somente podemos dizer que tal ocorre quando num intervalo de pelo menos seis dias consecutivos a temperatura máxima diária é superior em 5 graus ao valor médio diário no período de referência”, começa por explicar Patrícia Marques ao i. A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que a “denominação está vulgarizada, mas é um termo científico que tem um significado específico”.

“As temperaturas variam entre locais geográficos. Por exemplo, se verificarmos que, durante seis dias, o Alentejo tem temperaturas a rondar os 35 graus, esta não será uma temperatura acima da média, mas o mesmo não acontece se pensarmos no Norte do país”, sublinha.

É de realçar que o IPMA prevê que, este fim de semana, Évora chegue aos 40 graus. Em Beja e Portalegre, a temperatura vai manter-se nos 38 graus durante os dois dias. Em Castelo Branco, a partir de sexta-feira, a temperatura vai manter-se acima dos 35 graus. No resto do território, as temperaturas vão estar acima dos 30 graus.

“Não é uma situação alarmante, é uma situação de calor. As temperaturas têm estado abaixo da média para a época do ano e vai constatar-se uma subida das mesmas”, tranquiliza Patrícia Marques. “Pontualmente, haverá sítios que poderão passar os 40 graus. Não se pode comparar este episódio com as ondas de calor vividas noutros pontos do globo porque este começará hoje e terminará no sábado”, lembra. Espera-se uma descida dos valores da temperatura máxima já no domingo.

O calor que mata A onda de calor do final de junho que devastou o noroeste do Pacífico com temperaturas de três dígitos na escala Fahrenheit levou a que fossem ultrapassados recordes em vários estados dos EUA. No Oregon, foram registadas 95 mortes devido às temperaturas elevadas que se fazem sentir.

A título de exemplo, Portland chegou aos 116 graus Fahrenheit (o equivalente a quase 47 graus Celsius), ultrapassando as temperaturas máximas que havia atingido nos anos 80 do século XX. Por outro lado, os condados de Gilliam e Marion apresentaram a temperatura mais alta do estado, 117 graus, de acordo com o serviço de meteorologia, isto é, 47 graus Celsius.

