A Itália venceu, esta terça-feira, a Espanha, no estádio de Wembley, em Londres, por 4-2 nas grandes penalidades, depois de um empate no tempo regulamentar. Desta forma, a seleção de Mancini está na final do Euro’2020.

Depois de uma primeira parte sem golos, Federico Chiesa marcou o primeiro golo do encontro das meias-finais e colocou a Itália em vantagem.

Contudo, Álvaro Morata conseguiu a igualdade com um golo aos 80 minutos da partida.

O jogo foi a prolongamento, mas acabou por ser decidido apenas nas grandes penalidades.

O outro finalista da competição europeia sairá amanhã, do jogo entre Inglaterra e Dinamarca. A final joga-se no domingo em Wembley.