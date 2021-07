Emma Corrin, atriz que deu vida a Diana na série The Crown, da Netflix, utlizou as redes sociais para revelar que passou a usar um chest binder – acessório utilizado para comprimir e diminuir o volume dos seios.

Note-se que em abril, a atriz, de 25 anos, assumiu-se como Queer – uma palavra proveniente do inglês utilizada para designar pessoas que não seguem padrões de género, seja pela sua orientação sexual, identidade ou expressão de género.

“Algum tempo antes de comprar o meu primeiro binder, a brincar com o David Simon, usámos tiras de pano utilizadas no boxe [boxing wrap], obrigado por captares isto comigo, muito íntimo, muito novo, muito ‘fixe’. É tudo uma jornada certa. Muitas voltas e reviravoltas e mudanças e está tudo bem com isso! Abraça-o”, escreveu.