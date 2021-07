Portugal tem 56% da sua população (5.740.878) vacinada com pelo menos uma dose de uma das vacinas contra a covid-19 e 36% (3.720.680) com a vacinação já completa, de acordo com o mais recente relatório de vacinação, divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que mais vacinas administrou face à semana passada, tendo sido inoculadas 1.124.728 de doses no total, 293.822 na última semana. Mas o Norte é a região onde já foram dadas mais vacinas - 3.178.756 inoculações, 276.289 doses na última semana.

Contudo, a nível nacional, o Algarve e Lisboa e Vale do Tejo continuam a ser as regiões onde a vacinação completa está mais atrasada.

Na região de Lisboa 55% da população tem pelo menos uma dose e 33% a vacinação completa. Números exatamente iguais no Algarve.

No Alentejo, onde a vacinação está mais acelerada, 60% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 43% tem a vacinação completa. No Centro, 59% da população já recebeu uma dose e 40% tem a vacinação completa. Já no Norte, 55% tem pelo menos uma dose e 37% a vacinação completa.

Na Madeira 54% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 40% tem a vacinação completa. O processo está mais atrasado nos Açores, onde 52% da população já iniciou a vacinação e 38% tem a vacinação completa.

Quanto às faixas etárias, destaca-se o facto de na faixa etária dos 25-49 anos, onde a vacinação abriu há menos tempo, 45% já ter recebido uma dose. 16% já tem o esquema vacinal completo. Note-se que, atualmente, a vacinação está aberta a partir dos 27 anos.

Na faixa dos 50-64 anos, 88% da população tem uma dose e 59% a vacinação completa. Já nos 65-79 anos, 88% tem uma dose e 59% a vacinação completa. Na faixa etária das pessoas com 80 ou mais anos, 98% da população já iniciou a vacinação e 94% já tem a vacinação completa.

Das 10.994.160 doses recebidas em Portugal continental, já foram administradas 9.207.759.