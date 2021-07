A aplicação para leitura do certificado digital em vigor na União Europeia, a 'Passe COVID', já está disponível para download nas lojas de aplicações móveis da Google, Apple e da Huawei, anunciou o Ministério da Saúde, esta terça-feira.

“Esta aplicação vai permitir que as entidades que precisem de validar os certificados digitais COVID da União Europeia (UE), que entraram em vigor no passado dia 1 de julho, possam fazê-lo de forma digital e mais rápida”, sublinha a tutela liderada por Marta Temido.

A ‘app’ pode ser “descarregada e utilizada por todos, nomeadamente transportadoras aéreas, organizadores de eventos culturais, corporativos, desportivos e familiares (como casamentos e batizados)”. É preciso apenas apontar “a câmara do telemóvel para o código QR do Certificado Digital COVID apresentado (em papel ou em formato digital), a aplicação irá validar automaticamente o certificado. A aplicação valida os três tipos de certificados: de vacinação, de teste, de recuperação, emitidos pelos países membros da EU”, informa a mesma nota, explicando que o resultado pode ser positivo ou negativo e que um resultado com sinal verde significa que o Certificado Digital COVID foi validado com sucesso, já um resultado com sinal vermelho significa que o certificado não é válido.

Para efeitos de verificação, “apenas são inspecionadas a validade e a autenticidade do certificado, verificando quem o emitiu e assinou, além da aplicação das regras emitidas pela DGS”. Durante o processo, “apenas serão visualizados o nome, data de nascimento e informação sobre a verificação de validade do mesmo. Nenhum dado pessoal é armazenado pela aplicação”, garante a tutela.

“Todos os dados relativos à saúde do portador mantêm-se no Estado-Membro que emitiu o Certificado Digital COVID da UE e não são enviados para nenhuma entidade”, acrescenta.

Hoje ficou também disponível na app store da Google, e em breve da Apple, a 'SNS 24' aplicação que permite a emissão e apresentação do Certificado Digital da UE em formato eletrónico. Assim, “cada cidadão pode obter, consultar e armazenar o seu certificado digital”.

“Além da consulta aos certificados digitais COVID da UE, a nova app possibilita, através de uma navegação e linguagem simples, o acesso rápido a outras funcionalidades e serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde, tais como aceder facilmente a uma teleconsulta, renovar a medicação habitual, consultar a informação no boletim de vacinas, entre outros”, especifica o Ministério da Saúde.