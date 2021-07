Um jovem, de 17 anos, foi detido, na noite desta segunda-feira, em Cambrils, Tarragona, Espanha, depois de causar violentos distúrbios num hotel, agredir um segurança e os polícias chamados ao local.

De acordo com o El País, o menor, que estava hospedado com a mãe no hotel, agrediu o segurança e arrancou-lhe os olhos, na sequência de um surto psicótico. O jovem começou por atacar a mãe, que pediu ajuda, levando à intervenção do funcionário.

O segurança, com cerca de 60 anos, foi atirado ao chão, pontapeado e soqueado. Nesse momento, o jovem arrancou-lhe os olhos.

A polícia acabou por chegar e o menor ainda agrediu um dos agentes, depois de lhe tentar tirar a arma.

O jovem teve de ser sedado e transportado para um hospital. Foi depois detido e encontra-se acusado de tentativa de homicídio e agressão a um agente de autoridade.

O segurança encontra-se internado no Hospital Joan XXIII em Tarragona, em estado muito grave.