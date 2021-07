O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai autorizar o alargamento dos horários de encerramento dos bares até às 23h15 aos fins de semana, para garantir que os ingleses veem até ao fim a final do Euro’2020, agendada para o próximo domingo, caso haja prolongamento ou penáltis.

Note-se que, atualmente, os bares no Reino Unido são obrigados a fechar às 22h30 aos domingos. De acordo com a noticia avançada pelo The Sun, a alteração da restrição irá avançar mesmo que a Inglaterra não chegue à final do Europeu, depois de defrontar a Dinamarca amanhã às 20h.

Ainda que certas restrições sejam aliviadas, o Reino Unido está com um pico crescente de novos casos de covid-19. Esta terça-feira, o país registou 28.773 contágios e 37 mortes pelo novo coronavírus.

Ambos os registos representam um mau sinal para os britânicos, uma vez que é preciso recuar até ao dia 29 de janeiro para verificar um número tão elevado de novas infeções e ao dia 23 de abril para encontrar um valor tão alto de óbitos.

Segundo os dados de segunda-feira, 86,2% dos britânicos adultos já receberam a primeira dose da vacina e 64,3% já tem a vacinação completa contra a covid-19.