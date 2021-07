Um homem, de 45 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito de abuso sexual de crianças, devassa da vida privada e pornografia de menores.

Segundo revela a autoridade, num comunicado emitido esta terça-feira, os crimes foram praticados em datas ainda não concretamente apuradas, mas terão tido início no ano de 2020 até à presente data, e “ocorreram com mais frequência na habitação sita em Matosinhos, onde o detido residia juntamente com a sua companheira e as filhas desta, menores de idade, e ainda numa viatura onde se fazia transportar habitualmente”.

Segundo a PJ, o homem “instalou câmaras ocultas em várias dependências” da casa e na viatura, “com o intuito de obter imagens das menores nomeadamente sem roupa, imagens estas que partilhou pelo menos com um amigo através de correio eletrónico”.

“Perante uma das menores manteve conversas de teor sexual e ter-lhe-á tocado por diversas vezes nas zonas corporais íntimas”, revela a mesma nota.

O detido, eletromecânico, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.