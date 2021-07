LONDRES - Já se passaram 25 anos. Estava em Wembley para assistir ao jogo de abertura do Euro96, entre a Inglaterra e a Suíça treinada por Artur Jorge. O grupo da Inglaterra era rijo: Inglaterra, Escócia, Holanda e Suíça. Estavam mais de 76 mil pessoas no estádio. Havia um frémito que se podia sentir em cada inglês com quem falávamos. Trinta anos depois de 1966, aí estava o momento de a Inglaterra voltar a vencer (e em casa) um grande torneio. Ian Broudie, Frank Skinner e David Baddiel escreveram a canção do Euro. Ainda hoje é cantada pelos adeptos ingleses em todos os estádios onde me reencontro com a selecção que mais segui na minha vida após a selecção nacional, naturalmente. Nunca perco, nem nunca perdi, a possibilidade de assistir ao vivo os jogos dos que usam a camisola dos Três Leões que surgiram no escudo inglês ao tempo de Ricardo I, mais conhecido por Ricardo Coração de Leão aquando da Terceira Cruzada.

A canção é trocista. Chama-se Three Lions e começa logo de uma forma terrivelmente pessimista: “It’s coming home/It’s coming home/It’s coming/Football’s coming home (we’ll go getting bad results)”. Em cheio, essa dos maus resultados. Em Wembley, após um golo dde Shearer, aos 23 min., a Suíça acabaria por chegar ao empate por Türkyilmaz, de penalti, aos 83.

Claro que o trabalho me mandava seguir a equipa de Portugal, finalmente de volta a uma fase final, depois de 1966, 1984 e 1986, ainda por cima no país onde os Magriços deixaram para trás o perfume de um futebol de excelência. Mas, entretanto, ia à procura de outros jogos, de outro futebol, sobretudo da equipa de Inglaterra da qual não perdi pitada enquanto se manteve viva.

“Throw it away”.

Os jogos seguintes da Inglaterra foram fantásticos de espetáculo e emoção. Sempre em Wembley, claro. Terry Venables montara uma equipa com dois laterais muito ofensivos, Phil Neville e Steward Pearce, e dois centrais diferenciados, Tony Adams em força, Gareth Southgate mais em jeito, dois pontas bem abertos, McManaman e Darren Anderton, o trinco, Paul Ince, um vagabundo, Paul Gascoigne, e um ponta-de-lança terrível, Alan Shearer.

Contra os escoceses, a vitória foi festejada com a alegria própria de quem derrota um irmão embirrento. Shearer fez 1-0 aos 53 min. e Paul Gascoigne marcou, aos 79, um golo tão louco quanto ele, entrando na área, passando a bola por cima de um defesa adversário, e chutando-a de imediato mal ela lhe caiu nas costas. Wembley urrou. Talvez a canção, afinal, estivesse errada - «That England’s gonna throw it away/Gonna blow it away/But I know they can play/‘Cause I remember/Three Lions on a shirt/Jules Rimet still gleaming/Thirty years of hurt/Never stopped me dreaming». Atiraria a Inglaterra tudo para o lixo, desperdiçaria mais uma oportunidade. Ninguém o diria depois do jogo seguinte em que esmagou a Holanda por 4-1, com dois golos de Shearer e outros dois de Terry Sheringham, contra um de Kluivert. Wembley continuava a ferver com os seus quase 77 mil espetadores por cada jogo da Inglaterra que, logo nos quartos-de-final, na véspera de Portugal ser afastado pela República Checa e por Poborski (0-1), no dia 23 de Junho, se viu atrapalhada. A 22, o Inglaterra-Espanha terminou 0-0, e só as grandes penalidades (4-2) salvaram os Três Leões. “So many jokes, so many sneers/But all those oh-so-nears/Wear you down/Through the years”: tudo bateu certo nas meias-finais. O golo de Shearer logo aos 3 min, foi anulado por Kunz aos 16. O tempo passou, vieram as grandes penalidades, Southgate falhou a sua, a final voou pela janela. As piadas continuam até hoje. Os 30 anos de sofrimento já vão em 55.