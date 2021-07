De norte a sul, Portugal fervia de um calor Infernal, um calor de ananases e de fazer estalar as fachadas das igrejas. Bafos assim, que parecem chegar dos quintos dos infernos como os quatro cavaleiros do apocalipse, irritam os homens, deixam-nos suscetíveis, sujeitam-nos a, de um momento para o outro, perderem as estribeiras.

Os banhistas das praias da Linha, nos arredores de Lisboa, estavam particularmente irritados. As autoridades marítimas tinham, de um dia para o outro, entrado numa fúria intransigente em tudo o que dizia respeito ao que se passava nos areais. Uma caça à multa como jamais se vira. Suando em bica por debaixo das fardas sinistras, caminhando quilómetros pelos areais, tinham os olhos revirados dos camaleões e de outros répteis da mesma espécie, capazes de percorrer todo o perímetro do globo ocular e, mais ainda, vigiar as próprias costas.

Eis que a rebelião rebentou.

Muitos dos banhistas, homens neste caso, que já se haviam habituado a passear-se à beira-mar de tronco nu, em locais onde a vigilância era menos apertada, sentiram-se ultrajados por estarem, agora, a ser apanhados nas teias da autoridade e multados por não respeitarem a lei que obrigava ao uso do peitilho. E era aqui que estava o sarilho. Porque, para um grupo de assanhados frequentadores da praia do Estoril, não havia lei alguma que pudesse obrigá-los a envergar aqueles fatos-de-banho supinamente grotescos que tinham vindo diretamente do século anterior. Juntaram-se em defesa dos seus direitos. Uma queixa formal foi enviada para o Ministério da Marinha. Era bastante esclarecedora: “Afirmam os agente da autoridade que se limitam a fazer cumprir a lei. Ora, a verdade é que estão a fazer cumprir um edital, o que é diferente, e um edital que não reproduz o texto e nem mesmo respeita o espírito da lei. Referimo-nos ao decreto nº 31.247 de 5 de Maio de 1941 que, nos seus considerandos, diz textualmente o seguinte: ‘Não se pretende restituir às praias o aspeto do século passado, nem mesmo os das primeiras décadas deste; também não impor modelos rígidos que destoem completamente do movimento da vida moderna’”.

Peito de fora

Para os assinantes desta petição, andar com o peito à mostra – ainda não chegara o tempo de as senhoras reclamarem pelo direito de mostrar os seus umbigos – não justificava andarem a ser multados a torto e a direito, ainda por cima quando os graus trepavam pelos termómetros acima tal e qual um saguim pelo tronco de uma palmeira. Fizeram finca-pé. E continuaram a desobedecer ao edital.

Referiam mais adiante: “O tronco nu dos homens foi considerado imoral pelo edital e não pela lei. As autoridades que superintendem na fiscalização dizem que não podem alterar a lei. Evidentemente que não. Mas podem alterar o edital, elaborado e mandado afixar pelos capitães dos portos. Ainda recentemente o edital foi alterado, sem ter sido em nada revogado o decreto”.

Em tronco nu, na praia de Carcavelos, dois homens, desafiantes, eram entrevistados por um repórter a cozer em lume brando no seu fato de linho. Um deles, afirmava convicto: “A fiscalização tem sido cada dia mais apertada. Não existe praticamente ninguém que já não tenha sido multada, mas nós iremos manter-nos assim vestidos porque os fatos de banho completos já são absolutamente anacrónicos e não são suportáveis em dias de calor tão violento quanto estes. Era o que faltava que nós, banhistas, não pudéssemos beneficiar das virtudes da helioterapia quando tal é permitido na Mocidade Portuguesa e nas provas púbicas de natação”. O Verão apertava e a revolta pairava no ar que se tornava ainda mais quente, se isso fosse possível.