Um avião russo Antonov A-26 com 28 pessoas a bordo, e que tinha desaparecido dos radares na península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, despenhou-se no mar, avança a agência de notícias RIA Novosti.

Já antes, uma fonte dos serviços de emergência regionais, citada pela agência oficial TASS, tinha confirmado: "O avião cessou a comunicação via rádio quando estava prestes a aterrar. Não informou de quaisquer problemas a bordo".

Segundo a mesma fonte, a aeronave pode ter caído no Mar de Okhotsk, quando executava a manobra de aproximação ao aeródromo de Palana.

De acordo com as agências russas, a bordo seguiam 28 pessoas, seis membros da tripulação e 22 passageiros, incluindo duas crianças.

As autoridades estão a organizar equipas de busca para localizar o avião, que estava em funcionamento desde 1982 e cuja licença deveria expirar a 30 de agosto.