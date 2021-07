Como foi possível pôr de pé uma candidatura independente?

Quando alguém está no poder tantos anos num local, neste caso 45 anos, julga-se senhor absoluto. Vivemos no séc. XXI, mas ainda há gente com medo de toda a espécie, chegando a ter medo de pensar. É absolutamente estranho não haver espaços para se realizar um encontro, um debate, tendo em conta a existência de tantas associações apoiadas por dinheiros públicos.