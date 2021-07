O autoagendamento para maiores de 27 anos já está disponível no site da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta segunda-feira.

Note-se que, na quinta-feira passada, esta opção ficou valida para a faixa etária dos 30 anos e quatro dias depois, já pode ser acedida por pessoas na casa dos 20 anos.

De acordo com a publicação do Ministério da Saúde no Twitter, já foram inoculadas mais de nove milhões de doses de vacinas contra a covid-19 em Portugal.

Esta segunda-feira arrancou a vacinação sem marcação de maiores de 45 ou mais anos e, como esperava o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, o dia nos centros de vacinação, nomeadamente em Carnaxide, começou com uma fila de milhares de pessoas que contornava o espaço exterior do pavilhão Carlos Queiroz.

"Já era expectável que isto acontecesse esta semana, face ao número de vacinas que vamos dar, mas é indesejável que as pessoas estejam tanto tempo na fila e vamos tentar melhor o processo", afirmou coordenador da task force, esta segunda-feira, à agência Lusa.

O responsável pela campanha de vacinação apontou, este sábado, que Portugal irá acelerar o ritmo de vacinação para travar a propagação de variantes, entre as quais a Delta, ao prever que seja possível vacinar cerca de 850 mil pessoas por semana.