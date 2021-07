Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.483 novos casos de covid-19 e cinco vítimas mortais associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, o país soma agora um total acumulado de 890.571 infetados desde o início da pandemia, dos quais 17.117 não resistiram.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 802 casos dos 1.483 diagnosticados em todo o país. No Norte foram diagnosticados 314 novos contágios casos, segue-se o Algarve com 203, o Centro com 93 e o Alentejo com 24. No arquipélago dos Açores há 35 novas infeções e no da Madeira mais 15.

Três dos cinco óbitos registados nas últimas 24 horas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, um no Norte e outro no Algarve.

O número de internamentos disparou e há agora 613 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 46 do que ontem, o número mais elevado em meses, assim como os doentes graves. Nos Cuidados Intensivos estão agora 136 pessoas infetadas, mais oito face ao último balanço.

Por outro lado, mais 773 pessoas venceram a doença, elevando o número de recuperados para 834.625.

Há agora 38.829 casos ativos, mais 705 do que ontem, e as autoridades de saúde têm agora 59.442 contactos em vigilância.

Em dia de atualização da matriz de risco, como é habitual às segunda, quartas e sextas, a DGS revelou que a incidência subiu a nível nacional para 224,6 casos por cem mil habitantes a 14 dias, na sexta-feira passada era de 189,4 na sexta-feira.

Já o risco de transmissibilidade R(t) nacional também aumentou, passou de 1,16 para 1,19.