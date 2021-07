Kate Middleton, duquesa de Cambridge, está a cumprir isolamento profilático após ter estado em contacto, na semana passada, com uma pessoa que testou positivo à covid-19. A informação é confirmada pelo Palácio de Kensington, que não adiantou mais detalhes sobre o contacto de risco da mulher do príncipe William.

"Sua Alteza Real não está a registar sintomas, mas está a seguir todas as indicações do governo e está em isolamento em casa", referiu um porta-voz do palácio.

Apesar de Kensington não ter avançado qualquer informação, o jornal britânico Daily Mail adiantou que o contacto se poderá ter dado na sexta-feira, quando a duquesa se encontrava no torneio de Wimbledon.