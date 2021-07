O primeiro-ministro voltou a testar negativo à covid-19 num novo rastreio, depois de um membro do seu gabinete ter acusado positivo, na semana passada.

Assim, as autoridades de saúde levantaram o isolamento que tinha sido imposto a António Costa, que já tem a vacinação completa, contra a doença, e que já tinha tido um teste negativo.

"Após a realização de novo teste PCR determinado pelas autoridades de saúde e tendo o resultado do mesmo sido, novamente, negativo, as autoridades de saúde autorizaram o retomar da atividade presencial do Primeiro-Ministro e, como tal, da sua agenda pública", pode ler-se na nota enviada pelo gabinete do primeiro-ministro.