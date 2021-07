Acredita que o piano é um mundo inteiro... Toca-o como quem conversa consigo mesma, através da música vê imagens e através das imagens viaja até um universo de melodias. Embora não venha de uma família de músicos (o pai é Rui Pereira, antigo ministro da Administração Interna), Teresa Palma é uma das pianistas portuguesas mais talentosas da sua geração. Dona de um currículo de excelência e de um percurso que coleciona atuações que voaram além fronteiras, fala ao i sobre como pretende transformar Oeiras na “capital portuguesa da música clássica”, através da IV Edição do Festival Internacional de Piano de Oeiras. Recua também aos momentos bonitos da sua carreira e mergulha numa reflexão daquilo que o piano significa para si.

O que ficou da menina que aos oito anos começou a tocar piano?

Não estava nada à espera desta pergunta (risos). Acho que nós crescemos e a música cresce connosco. É um processo natural, nem se dá por isso. A relação que se tem com a música e, no meu caso, com o piano, vai sempre mudando. Posso dizer que cada vez mais me aproximo da relação que sempre idealizei. É muito interessante... Não é uma coisa que se sinta todos os dias, mas tocar em momentos chave faz-me perceber isso. Portanto, de alguma forma, resta alguma coisa dessa menina, mas uma coisa em constante transformação. Fui-me construindo ao longo dos anos e apesar de saber que tudo aquilo que faço e sou contribui para essa relação que tenho com o piano, há uma parte que se mantém um pouco parada no tempo (num bom sentido, claro!).

Esta já é a 4.ª edição do Festival Internacional de Piano de Oeiras. O que mudou desde a primeira edição? Qual é o principal objetivo deste festival?

Creio que não mudou muita coisa... Foram sendo limadas algumas “arestas” consoante o que corria melhor, ou menos bem. Consoante as próprias circunstâncias, que mudaram muito desde o ano passado para toda a gente… Mas penso que, no essencial, aquilo que define o Festival, tem sido sempre a mesma coisa: dar o protagonismo ao piano “bem tocado”. De alguma forma não há nada de espetacular à sua volta, porque eu acredito que o piano é um instrumento introspectivo (é isso que mais me apaixona neste instrumento). Certamente há muita gente boa a tocá-lo, mas eu tento trazer pessoas que sinto que contribuem para esta essência, que possuam esta relação bastante introspectiva, honesta e esta ligação quase visceral com o piano. Este instrumento não precisa de grande espetáculo, de fogo de artifício… Tem tudo lá.

E será também uma forma de aproximar o público português da música erudita?

É também uma forma de desconstruir alguns mitos. Temos verificado de ano para ano, na nossa zona (Oeiras – Carnaxide), há pessoas que gostam muito de música e, principalmente, de ouvir piano. Isso não tem nada a ver com conhecimento e educação em música, mas às vezes há uma certa má fama que gera uma retração nas pessoas… Há a ideia de que é preciso conhecer, ter estudado para gostar de ouvir. Poderá também restar um preconceito de que os concertos sejam financeiramente inacessíveis, o que não é de todo verdade no contexto atual, onde temos concertos de música pop incomparavelmente mais caros que qualquer espetáculo do melhor pianista do mundo. As pessoas sempre tiveram um certo respeito pela música clássica, mas também há aqui um certo temor, que não é tão positivo quanto o respeito e que não é necessário. Proporcionando estes concertos (que são de entrada livre) todos os anos às pessoas, arranjámos também uma forma de as convidar e fazer perceber que é para todos. Sempre teve uma adesão muito boa (no ano passado online), mas antes da pandemia da covid-19 já estávamos a ter enchentes… Este ano voltámos aos concertos com público, com as limitações que toda a gente conhece e todas as pessoas têm sido muito ativas na procura das reservas. É esta a mensagem que queremos passar: mostrar música clássica, mostrar que este festival existe e que é para todos. Talvez sirva para desbloquear o certo receio que as pessoas têm de entrar na sala de concertos para ouvir música erudita. Gostam, ouvem, mas depois sentem-se “intimidados”.

O festival conta com pianistas que vêm de todas as partes do mundo. Pode falar-me um bocadinho da importância que a “diversidade cultural” tem em projetos como este?

Não penso muito no facto de cada um deles vir de um país ou de outro, só desejo poder oferecer coisas diversificadas e muito boas. Aqui em Oeiras estamos muito perto de Lisboa, onde há grandes instituições que oferecem este tipo de espetáculos, mas apesar de estarmos perto, somos um pouco periféricos. Uma das principais razões de os trazer é dar ao público a oportunidade de os ouvir. E repito que, apesar de estarmos perto de Lisboa, há pessoas que não se podem deslocar. Temos por vezes público de idade, público que não conduz e não tem grandes possibilidades de deslocação, ou até mesmo pela questão financeira… Há pessoas que não podem sair daqui e deslocar-se até à Fundação Gulbenkian. Poder trazer-lhe estas figuras que elas nunca ouviriam de outra maneira é importante! Por outro lado, não penso muito em termos de latitudes. Uma das marcas do festival será sem dúvida, sendo ele concentrado no piano, trazer diferentes perspectivas sobre ele. Penso que todos os anos as pessoas que vêm, independentemente de onde vêm, o importante é que cada uma apresente uma abordagem diferente, uma maneira diferente de se expressar através do piano, de estar realmente com ele. Essa diversidade é o que contribui para trazer a este instrumento algo tão especial. É uma forma de homenagem ao instrumento.

