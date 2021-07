O Governo cubano deu ordem de evacuação a 70 mil habitantes do sul do país, face à aproximação da tempestade Elsa, que este domingo atingiu o Caribe, de onde deverá partir rumo à Florida. A expetativa é que a tempestade cause chuvas fortes, temendo-se cheias, avisou o Instituto de Meteorologia cubano. A tempestade Elsa já causou duas mortes na República Dominicana, de uma jovem de 15 anos que foi atingida pela queda de um muro e de uma mulher de 75, cuja casa desabou, enquanto uma terceira pessoa morreu em Martininca, segundo as autoridades.

Em Cuba, além da evacuação, também se tomaram medidas para proteger as plantações de cana-de-açúcar e cacau, que estão entre as grandes fontes de rendimento do país. Já na Florida, a tempestade também é motivo de preocupação, temendo-se que afete os trabalhos de resgate num condomínio em Surfside, que colapsou a semana passada, estando mais de uma centena de pessoas ainda desaparecidas. Neste estado norte-americano, o governador Ron DeSantis já declarou estado de emergência em 15 condados, dado que se prevê que a tempestade ganhe ainda mais força quando emergir no Estreito da Florida.