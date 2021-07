A vacinação contra a covid-19 para a faixa etária entre os 18 e os 29 anos começa este domingo e será por ordem decrescente de idade, indicou a task-force.

A convocação é feita por agendamento central, com os utentes a receber uma SMS ou um telefonema dos serviços de saúde. De realçar que o autoagendamento ficará disponível gradualmente até aos 18 anos.

Segundo um estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, partilhado na semana passada, 85,7% dos jovens entre os 16 e os 25 querem ser vacinados, enquanto 14,3% ainda não decidiram se vão receber a vacina contra a covid-19.

No momento em que Portugal entrou na fase 2 do plano de vacinação, com o maior número de vacinas até então recebidas, o portal para autoagendamento foi iniciado a partir de 23 de abril para as maiores de 65 ou mais anos e, aos poucos, tem ficado à disposição para as marcações dos grupos etários dos 50, 40 e 30 anos.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, 6% da faixa etária entre os 18 e os 24 anos – 49.206 pessoas – já inocularam a primeira dose e 5% - 35.621 – têm a vacinação concluída.