Um avião de transporte militar do exército das Filipinas despenhou-se enquanto tentava aterrar na ilha de Jolo, este domingo, e provocou pelo menos 17 mortos, anunciaram as autoridades. Foram resgatadas com vida pelo menos 40 pessoas.

A bordo da aeronave – Hercules C-130 - estavam 92 pessoas, indicou o ministro da Defesa, Delfin Lorenzana, em comunicado.

Com o aparelho em chamas, as autoridades filipinas resgataram 40 pessoas e o general Cirilito Sobejana disse à agência AFP que espera salvar ainda mais vidas. "O socorro está no local, rezamos para que possamos salvar mais vidas", sublinhou.

Os 40 resgatados já foram encaminhados para o hospital.

Muitos dos passageiros a bordo do Hercules C-130 tinham feito recentemente treinamento militar básico e seguiam para a ilha de Jolo para uma operação conjunta de luta contra o terrorismo nesta região predominantemente muçulmana.

De notar que o exército tem marcado muita a sua presença na zona sul das Filipinas, devido à presença da organização islamita Abou Sayyaf, que é considerada uma organização terrorista pelos norte-americanos.