Um rapaz, de 12 anos, morreu, este sábado, durante um jogo treino, no campo de futebol da Boa Vista, em Leiria.

Segundo a agência Lusa, que cita fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL), o menor sofreu uma paragem cardiorrespiratória e ainda foi assistido no local com um Desfibrilhador Automático Externo, tendo chegado “a dar resposta”. Contudo, apesar das manobras de reanimação contínuas, a vítima chegou ao hospital de Santo André sem vida.

À mesma agência noticiosa, o presidente da Academia Desportiva CCMI, ao qual pertencia o jovem, referiu que o incidente ocorreu durante um jogo treino.

Entretanto a Câmara Municipal de Leiria já emitiu uma nota de pesar pela morte da criança. “O Município de Leiria lamenta profundamente o falecimento de um atleta de 12 anos, residente em Leiria, da Academia Desportiva do Colégio Conciliar de Maria Imaculada, ocorrida este sábado no campo de futebol da Boa Vista. Neste momento de profunda dor, o Município de Leiria expressa o seu profundo pesar à família e à Academia e associa-se ao luto perante esta trágica perda que está a sensibilizar toda a comunidade", lê-se.