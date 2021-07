A primeira noite de recolher obrigatório, que entrou em vigor às 23h00 de sexta-feira nos concelhos de risco muito elevado e elevado, decorreu sem incidentes.

Fontes da PSP e da GNR adiantaram à agência Lusa que não foi registada qualquer ocorrência e que, no geral, a população cumpriu o recolher obrigatório que passou a vigorar em 45 concelhos do país, entre as 23h00 e as 05h00 de ontem.

Recorde-se que além de restrições à circulação, estes concelhos têm de cumprir outras limitações, nomeadamente no que diz respeito aos horários dos estabelecimentos. Ao fim de semana continua também a ser proibida a entrada e saída da Área Metropolitana de Lisboa.