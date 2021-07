Uma mulher morreu após ter sido atropelada, este sábado de manhã, enquanto caminhava na Avenida Marginal, na zona da Parede.

Segundo o Correio da Manhã, que cita fonte oficial da PSP e dos bombeiros, a mulher, com cerca de 30 anos, foi atingida por uma viatura de sete lugares, que se despistou no sentido Cascais-Lisboa, na zona do Junqueiro. A vítima, que caminhava no passeio, foi projetada para as rochas, junto ao mar, e entrou em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, a mulher acabou por não resistir.

De acordo com o mesmo jornal, um homem, que acompanhava a vítima mortal, sofreu apenas ferimentos ligeiros e foi assistido no local, tal como o condutor da viatura.

O alerta foi dado pelas 09h40.

No local estiveram os Bombeiros da Parede, INEM, PSP e Polícia Marítima.