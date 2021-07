Shakira voltou ao passado ao participar na série da Vogue britânica Life in Looks. A cantora recordou alguns do looks mais icónicos dos seus últimos 21 anos de carreira e acabou por confessar que se arrepende de um corte de cabelo que fez em 2012: tudo por culpa da sua sogra.

A artista, de 44 anos, que é casada com o futebolista Gerard Piqué, mostrou-se em pânico ao rever o look que usou em 2012, na 46.ª edição do evento Midem (Marché international du disque et de l'édition musicale), em Cannes, no qual foi condecorada pelo então ministro da Cultura francês, Frédéric Mitterrand.

“Uh, que mau”, exclamou. “É um corte de cabelo muito mau. Isto foi um conselho da minha sogra”, revelou, enquanto via a imagem com nove anos e na qual surge loura e de cabelo curto e liso.

“Ela disse-me: 'Ai, por que não cortas o cabelo? Ele não está muito bem tratado’”, recordou.

"Foi o maior erro da minha vida”, disse, deixando depois um recado à sogra, Montserrat Bernabéu.

“Sogra, não volto a seguir os seus conselhos estéticos”, afirmou.

Contudo, ainda que o cabelo não estivesse do seu agrado, a artista continua a gostar do vestido que usou na altura, da autoria do estilista Azzedine Alaïa. “O estilo dele sempre combinou com a figura feminina, com uma mulher não muito alta. Então, sempre combinou comigo. É uma pena o meu corte de cabelo, sogra”, brincou.

Recorde-se que Shakira é casada com Gerard Piqué desde 2011. O casal tem dois filhos em comum, Milan, de oito anos, e Sasha, de seis.