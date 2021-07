A BBC pediu desculpa depois de uma repórter da estação britânica confundir o nome do ator e comediante Bill Cosby com o nome do antigo Presidente dos Estados Unidos Bill Clinton.

A jornalista Michelle Fleury entrou em direto a partir de Filadélfia, no estado norte-americano da Pensilvânia, para noticiar a saída de Bill Cosby, condenado por abuso e assédio sexual, da prisão.

“Nos últimos dois anos foi este o lugar a que Bill Clinton chamou de casa, mas hoje ele vai dormir na sua cama após a decisão bombástica do Supremo Tribunal do Estado da Pensilvânia”, disse. Depois de terminar a reportagem, o apresentador do noticiário, Huw Edwards, pediu desculpas pela falha da colega.

“Apenas para esclarecer o que foi dito na reportagem da Michelle, ela confundiu e disse Bill Clinton ao invés de Bill Cosby. Pedimos desculpas, é obviamente uma matéria sobre Bill Cosby, o comediante”, disse.

De realçar que Cosby passou dois anos na prisão, mas foi agora libertado, depois de o Supremo Tribunal da Pensilvânia anular a condenação, ao apontar falhas no julgamento.