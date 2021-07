Constança Braddell, jovem de 24 anos que sofre de fibrose quística e que gerou uma onda de solidariedade nas redes sociais depois de fazer um apelo para que fosse aprovada em Portugal a utilização de um medicamento capaz de a salvar e de melhorar a sua qualidade de vida – o Katfrio – está internada nos cuidados intensivos “em estado muito grave”.

De acordo com uma publicação feita pela família da jovem no Instagram, Constança está internada há uma semana e meia.

“Há uma semana e meia, a Constança deu entrada no hospital (cuidados intensivos) onde permanece em estado muito grave. Tem sofrido uma sucessão de complicações do ponto de vista clínico e apresenta um prognóstico muito incerto e extremamente reservado. O que está a acontecer à Constança é inesperado e nunca antes ocorrido no seu panorama clínico”, lê-se.

“Não conseguimos adiantar mais informação, pois a equipa médica altamente competente e dedicada está diariamente a averiguar quais as melhores opções, pois, também para eles, esta situação carece ainda de respostas absolutas e fidedignas. Apenas conseguimos adiantar que a situação é de extrema gravidade, mas os médicos estão a fazer tudo para salvar a vida da nossa e agora também vossa Constança”, acrescenta a publicação.

Recorde-se que em março deste ano, a jovem lançou um apelo que emocionou as redes sociais. Depois do seu pedido para ter acesso ao Katfrio, o Infarmed aprovou quatro pedidos de autorização especial para que doentes com fibrose quística tivessem acesso a este tratamento.