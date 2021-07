A noite foi da Azzurra, que bateu os belgas por 2-1 e carimbou a passagem para as meias-finais do Euro 2020, onde enfrentará a Espanha, que bateu a Suíça nas grandes penalidades, após empatar a uma bola no tempo regulamentar.

O emblema nacional italiano entrou em campo pronto a vencer, e logo aos 13 minutos Bonucci bateu Courtois... mas o golo cantou-se muito cedo. O italiano estava fora de jogo, e o marcador voltou a zeros.

Ainda assim, estava dado o aviso, que se tornaria realidade poucos minutos depois. Nicolo Barella inaugurou o marcador aos 31 minutos de jogo e colocou Itália na liderança do marcador.

Mas a verdadeira emoção do jogo chegou nos últimos minutos da primeira parte. Aos 44 minutos, Lorenzo Insigne aumentou a vantagem dos italianos, mas rapidamente o aumento foi contraído, quando, já aos 45+2, o árbitro cedeu grande penalidade aos belgas, que Romelu Lukaku concretizou, diminuindo o fosso a escassos segundos do fim da primeira metade.

Nos últimos 45 minutos de jogo, a seleção nacional italiana limitou-se a proteger a sua vantagem, e conseguiu garantir a passagem para as meias-finais do Campeonato da Europa, onde enfrentará a Espanha. Para trás fica a Bélgica, a seleção que lidera o ranking mundial de emblemas nacionais.