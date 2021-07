O executivo da Câmara de Lisboa aprovou, esta sexta-feira, a exoneração do responsável de proteção de dados da autaqruia e coordenador da equipa de projeto de proteção de dados pessoais, Luís Feliciano, avança a agência Lusa.

De acordo com a agência noticiosa, que cita fonte do executivo municipal, a exoneração foi aprovada com oito votos a favor, seis contra e três abstenções.

Nesta reunião extraordinária privada foram ainda aprovadas propostas acerca da designação do substituto de Luís Feliciano, bem como a alteração das competências da equipa de projeto de proteção de dados pessoais e a designação do respetivo coordenador, adianta a Lusa.

Note-se que esta exoneração surge na sequência da polémica relacionada com o envio de dados pessoais de manifestantes a embaixadas.