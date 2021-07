Pelo menos 26 mil doses fora de validade da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca foram administradas no Brasil, avança o jornal Folha de S.Paulo, que cita registos oficiais do Ministério da Saúde brasileiro.

Segundo o jornal, até ao dia 19 de junho, as vacinas fora de validade já tinham sido administradas em 1.532 municípios brasileiros, destacando-se Maringá, no estado do Paraná, onde foram vacinadas 3.536 pessoas com o fármaco com o prazo de validade já expirado.

Além disso, os dados revelaram ainda que outras 114 mil doses da vacina distribuídas em estados e municípios ainda no prazo de validade já expiraram, não havendo informações sobre se foram descartadas ou se continuam a ser administradas.

Em resposta à Folha de S.Paulo, o Ministério da Saúde informou que acompanha “rigorosamente todos os prazos de validade das vacinas Covid-19 recebidas e distribuídas" e que "as doses entregues para as centrais estaduais devem ser imediatamente enviadas aos municípios pelas gestões estaduais. Cabe aos gestores locais do SUS [Sistema Único de Saúde, que integra Governo central, estados e municípios] o armazenamento correto, acompanhamento da validade dos frascos e aplicação das doses, seguindo à risca as orientações do Ministério".

Note-se que a vacina da AstraZeneca é a mais usada no Brasil e representa 57% das doses inoculadas no país.