As autoridades levantaram, esta sexta-feira, a interdição de banhos na praia da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, depois de uma nova análise apontar para parâmetros normais da água, revelou a Capitania do Porto de Sines.

Recorde-se que a bandeira vermelha foi hasteada naquela praia do litoral alentejano, na quarta-feira à tarde, depois de ter sido detetada a presença da bactéria coliforme Escherichia coli (E.coli) em testes efetuados à água do mar pela Agência Portuguesa do Ambiente.

"No mesmo dia, foi feita nova amostra, cujos resultados demonstram que não se observa crescimento das bactérias do género E.coli", afirmou o comandante da Capitania do Porto de Sines, citado pela agência Lusa.

Esta manhã às 10h, a bandeira verde foi hasteada pelos nadadores-salvadores e "os banhos voltaram a ser aconselhados".